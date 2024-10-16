16 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
16 октября отмечается Всемирный день хлеба, Всемирный день здорового питания и День шефа. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День службы дознания МВД РФ
16 октября отмечает профессиональный праздник одна из важных служб в системе органов внутренних дел — служба дознания. Дознание в качестве самостоятельного подразделения появилось в системе МВД России в 1992 году. Сотрудники этой службы занимаются выявлением, расследованием и раскрытием преступлений.
Международные праздники
Всемирный день хлеба
Всемирный день хлеба отмечается ежегодно 16 октября. Его учредили в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты связан с другим важным событием, именно 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, занимающаяся решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 октября
-
Всемирный день здорового питания;
-
День шефа;
-
Всемирный день позвоночника;
-
День недотрог;
-
День анестезиолога;
-
Всемирный день продовольствия;
Всемирный день аллерголога;
-
Международный день местоимений;
-
День нетворкинга.
Церковные праздники
День памяти священномученика Дионисия Ареопагита
16 октября православная церковь вспоминает и молится за священномученика Дионисия Ареопагита, известного христианского мыслителя и святого. Согласно церковному преданию, Дионисий Ареопагит был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Он был послан апостолом Климентом во главе миссии проповедников в Галлию, где и принял мученическую смерть от гонений римского императора Домициана.
Какие еще церковные праздники отмечают 16 октября
-
Праздник Трубчевской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 16 октября
16 октября православная церковь вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита, в народе — Денис Позимний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
-
На Руси верили, что в этот день нечистая сила устраивает шабаш. Поэтому люди строили свой распорядок дня так, чтобы избежать встречи со злыми духами. Они не выходили из дома без особой нужды и старались свести к минимуму контакты с малознакомыми людьми.
-
Верующие отправлялись в храмы, чтобы помолиться и попросить у Дионисия помочь в воспитании детей и сохранить мир в доме. Также от святого ждали содействия в преодолении трудностей.
-
Предки верили, что сновидения на Дениса Позимнего являются вещими.
Что нельзя делать
-
Во время разговора с любимым говорить слово «нет» — это может привести к ссоре, помириться после которой будет очень сложно.
-
Смотреть в зеркало — можно накликать на себя сорок бед.
-
При разговоре с кареглазым собеседником смотреть ему в глаза — он может случайно сглазить.
-
Подбирать монеты на дороге — к финансовым потерям.
-
Выходя в первый раз из дома, выбрасывать мусор — вместе с ним можно вынести и удачу.
-
Посещать парикмахеров и салоны красоты — любые изменения могут негативно отразиться на судьбе.
Погодные приметы
-
Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
-
Воробьи перелетают с места на место — будет ненастье.
-
Низкие темные облака сулят холод, а возможно, и снегопад.
-
Шиповник повторно зацвел — будет теплая и долгая осень.
-
Мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.