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В гонке «LA STRADA» приняли участие более 5000 велосипедистов
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

1 мин.

В гонке «LA STRADA» приняли участие более 5000 велосипедистов

Мария Маковей
Автор
Велогонка «LA STRADA» в Москве
Фото Соцсети
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30 июня в Москве прошла масштабная велогонка «La Strada», в которой приняли участие порядка 5000 любителей активного спорта. Организаторами соревнования стала команда «Лиги Героев».

«Несмотря на жару, старт состоялся: мы специально прокладывали трассу по набережным города, чтобы участникам не было так жарко, а еще мы увеличили количество питьевой воды. В целом, жара на веломероприятии переносится легче, чем во время бега — скорость, обдувает ветер. Кроме того, мы сделали ранний велозаезд на самую длинную дистанцию, он начался в 8:00», — отметил директор проектов «Лиги Героев» Денис Анников.

Так участников гонки ждали три дистанции на выбор: 20К, 40К и 80К. Их маршруты были проложены по улицам с видами на достопримечательности города: набережные Москвы-реки, Красную площадь, Храм Христа Спасителя и другие известные места.

На финише спортсмены получили памятные медали, а самые быстрые гонщики в своих категориях были награждены кубками и призами от партнеров мероприятия.

Также в рамках велогонки «La Strada» прошел Чемпионат СМИ в формате любительской дистанции 20K. В нем приняли участие около 20 представителей телеканалов, информационных агентств и интернет-изданий.

Все победители и призеры были награждены кубками и подарками.

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