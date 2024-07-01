В гонке «LA STRADA» приняли участие более 5000 велосипедистов

30 июня в Москве прошла масштабная велогонка «La Strada», в которой приняли участие порядка 5000 любителей активного спорта. Организаторами соревнования стала команда «Лиги Героев».

«Несмотря на жару, старт состоялся: мы специально прокладывали трассу по набережным города, чтобы участникам не было так жарко, а еще мы увеличили количество питьевой воды. В целом, жара на веломероприятии переносится легче, чем во время бега — скорость, обдувает ветер. Кроме того, мы сделали ранний велозаезд на самую длинную дистанцию, он начался в 8:00», — отметил директор проектов «Лиги Героев» Денис Анников.

Так участников гонки ждали три дистанции на выбор: 20К, 40К и 80К. Их маршруты были проложены по улицам с видами на достопримечательности города: набережные Москвы-реки, Красную площадь, Храм Христа Спасителя и другие известные места.

На финише спортсмены получили памятные медали, а самые быстрые гонщики в своих категориях были награждены кубками и призами от партнеров мероприятия.

Также в рамках велогонки «La Strada» прошел Чемпионат СМИ в формате любительской дистанции 20K. В нем приняли участие около 20 представителей телеканалов, информационных агентств и интернет-изданий.

Все победители и призеры были награждены кубками и подарками.