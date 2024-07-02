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Какой сегодня праздник: что за день 2 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

2 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Международный день спортивного журналиста
Фото MihailDechev/istockphoto.com
Международный день собаки
Фото Chalabala/istockphoto.com
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2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста, День сюрпризов, а также День Зосима Пчельника. Рассказали, какие еще праздники и дни рождения выпали на эту дату.

Праздники в России

День реки Лены

2 июля в России отмечается День реки Лены. Его учредили в 2013 году, чтобы привлечь внимание населения к сохранению уникальных природных объектов реки, сформировать и продвинуть национальный бренд, основанный на отличительных признаках водоема.

Река Лена
Фото Tungus-ka/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день спортивного журналиста

Это профессиональный праздник всех тех, кто работает в спортивной журналистике. Отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Дата приурочена именно к основанию данной ассоциации.

Международный день собак

Официально этот праздник не признан, однако собаководы по всему миру любят отмечать его именно в этот день. Всего в мире насчитывается более 252 миллионов собак, выведено 400 пород.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 июля

  • День сюрпризов;

  • Праздник трезвенников и язвенников;

  • День малинового чизкейка;

  • Всемирный день НЛО;

  • День «Я забыл» в США;

  • День работников полиции в Азербайджане.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

Святой апостол Иуда — один из двенадцати учеников Христовых. Происходил из рода царя Давида и Соломона. Иуда поверил во Христа Спасителя как Мессию, всем сердцем обратился к Нему и был избран Богом в число ближайших учеников.

Церковные праздники
Фото Bogdan Kurylo/istockphoto.com

День памяти святого мученика Зосимы Аполлониадского

Му­че­ник Зо­си­ма оста­вил во­ен­ную служ­бу, при­нял Кре­ще­ние и пре­дал­ся мо­лит­ве и доб­ро­де­ла­нию. Он му­же­ствен­но ис­по­ве­дал ве­ру во Хри­ста и от­ка­зал­ся при­не­сти жерт­ву язы­че­ским бо­гам. Был пре­дан же­сто­чай­шим му­кам, но не ощу­щал стра­да­ний, так как был благословлен Богом.

Традиции и приметы на 2 июля

2 июля 2024 года православная церковь чтит память мученика Зосимы Аполлониадского. А в народе отмечается День Зосима Пчельника, который получил свое название из-за того, что с этого дня пчелы начинают заносить мед в ульи, заливают соты. Беспокоить их нельзя.

Традиции праздника

  • Есть поверье, что в этот день принято раздавать накопившиеся долги.

  • Все дела, начатые сегодня, сложатся удачно.

  • Можно сделать денежный амулет — нарисовать на листе бумаги пчелу, капнуть на нее медом. Сложить лист в четыре раза и спрятать в кошелек.

Что нельзя делать

  • Продавать или давать кому-либо мед, иначе придется в будущем просить денег взаймы.

  • Давать в долг, хвастаться финансовым положением, рассказывать о заработке кому-либо — все нажитое исчезнет.

Традиции и приметы: 2 июля
Фото VV Shots/istockphoto.com

Погодные приметы

  • Пчелы рано утром летят — к теплой погоде. Если не покидают ульи, возвращаются днем — к дождю.

  • Пчелы часто жалят — к засухе.

  • Радуга вечером сулит хорошую погоду.

  • Утром нет росы — ночью возможен дождь.

  • Долгий гром — будет затяжная непогода.

  • Прерывистый гром — ненастье быстро пройдет.

  • Пчелы выглядят «сонными» — к похолоданию.

Павел Деревянко

Российский актер театра и кино Павел Деревянко родился 2 июля 1976 году в Таганроге, Ростовская область.

Актер Павел Деревянко
Фото Global Look Press

Всероссийскую известность получил после выхода в 2005 году комедийной ленты «Люби меня». Также на его счету роли в таких фильмах: «Дело о мертвых душах», «Есенин», «Бой с тенью», «Бой с тенью 2», «Гитлер капут!», «Любовь под прикрытием», «Брестская крепость», «Конец Славы» и другие.

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Кто еще родился 2 июля

  • Руслана Коршунова (1987- 2008) — российская фотомодель.

  • Диана Гурцкая (1978) — российская эстрадная певица и общественный деятель, Заслуженная артистка РФ.

  • Александра Яковлева (1957 — 2022) — советская и российская актриса театра и кино, общественно-политический деятель, кинорежиссер.

  • Ия Арепина (1930 — 2003) — советская и российская актриса театра и кино.

  • Патрис Лумумба (1925 — 1961) — африканский политический деятель.

  • Пьер Карден (1922 — 2020) — французский модельер.

  • Ханс Альбрехт Бете (1906 — 2005) — американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике.

  • Герман Гессе (1877 — 1962) — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

  • Александр Зайцев (1841 — 1910) — русский химик-органик.

  • Константин Маковский (1839 — 1915) — русский художник.

  • Надежда Пушкина (Ганнибал) (1775 — 1836) — русская дворянка, мать великого поэта А.С. Пушкина.

  • Кристоф Глюк (1714 — 1787) — австрийский композитор, представитель музыкального классицизма.

Праздники в&nbsp;России и&nbsp;мире: июль 2024. Календарь праздников на июль 2024 года: главные события
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