Ученые: злоупотребление гаджетами в семье приводит к задержке развития речи у детей

Ученые из Тартуского университета в Эстонии обнаружили, что чрезмерное использование гаджетов родителями тормозит развитие речи у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Developmental Psychology.

В эксперименте принял участие 421 ребенок в возрасте от двух с половиной до четырех лет. Их родителей спрашивали, сколько времени каждый член семьи тратит на смартфоны и просмотр телевизора в выходной день. Эксперты также просили уточнить, сколько времени вся семья проводит вместе перед экраном, родителей дополнительно попросили дать оценку языковым способностям детей.

В ходе исследования специалисты разделили детей и взрослых на три группы по уровню использования гаджетами: высокий, низкий и умеренный. Затем они установили связь между длительностью «экранного времени» детей и взрослых. Оказалось, что у взрослых, которые часто пользовались экранами, дети тоже часто ими пользовались.

На втором этапе эксперимента ученые анализировали языковое развитие юных добровольцев. Они выяснили, что дети, которые тратили на гаджеты мало времени, показали лучшие результаты в грамматике и обладают богатым словарным запасов. При этом ни одна из форм использования гаджета не улучшала языковые навыки детей.

Эксперты выразили мнение, что игры на иностранном языке с ограниченной интерактивностью или только визуальным контентом не улучшают навыки речи у детей.