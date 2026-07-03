В Москве пройдет V Фестиваль неолимпийских видов спорта

11 и 12 июля на ВДНХ состоится V Фестиваль неолимпийских видов спорта. В программе — соревнования, показательные выступления, мастер-классы и открытые тренировки по 17 дисциплинам.

Посетители смогут познакомиться с агрессивными роликами, кикскутерингом, велотриалом, паркуром, BMX-стритом, фингербордингом, лонгбордингом, капоэйрой, мас-рестлингом, дзедо, рукопашным боем, вейкбордингом, кроссминтоном, Inside Flow йогой, оздоровительным цигуном, алтимат-фрисби и лякроссом.



Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по экстремальным дисциплинам, открытый турнир по вейкбордингу, международный турнир по мас-рестлингу, а также женский турнир по кроссминтону.

Фото Пресс-служба ВДНХ

Гости смогут принять участие в мастер-классах и открытых тренировках, познакомиться с правилами различных видов спорта и пообщаться со спортсменами и тренерами. Для ряда активностей предусмотрено участие известных атлетов и представителей профильных федераций.

Вход на фестиваль свободный. Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на месте в порядке живой очереди.