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В Москве пройдет спортивный вечер для бегунов
Старты и события

2 июля, 15:50

1 мин.

В Москве пройдет спортивный вечер для бегунов

Мария Задорожная
Автор
Спортивный вечер в Москве
Фото Пресс-служба мероприятия

Вечером 4 июля в Москве, на Болотной площади, состоится спортивный вечер для любителей бега. Мероприятие организовывает команда «Лиги Героев» совместно со «Сделано в Москве».

В начале мероприятия гостей ждет разминка, а следом пробежка вдоль набережной на дистанцию 7-8 км. Продолжится вечер в комфортной лаудж-зоне с пуфиками и напитками. Завершит мероприятие выступление певицы NIKA DUBIK и DJ-сет.

Вход свободный, но необходимо пройти регистрацию. Подробную информацию можно узнать в соцсетях организаторов.

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Лига Героев
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