В Москве пройдет спортивный вечер для бегунов

Вечером 4 июля в Москве, на Болотной площади, состоится спортивный вечер для любителей бега. Мероприятие организовывает команда «Лиги Героев» совместно со «Сделано в Москве».

В начале мероприятия гостей ждет разминка, а следом пробежка вдоль набережной на дистанцию 7-8 км. Продолжится вечер в комфортной лаудж-зоне с пуфиками и напитками. Завершит мероприятие выступление певицы NIKA DUBIK и DJ-сет.

Вход свободный, но необходимо пройти регистрацию. Подробную информацию можно узнать в соцсетях организаторов.