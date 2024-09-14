14 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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14 сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи, Парад российского студенчества и Семенов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

Парад российского студенчества

Парад российского студенчества — это грандиозное событие, посвящение первокурсников в ряды студентов. Парад объединяет десятки тысяч студентов в разных российских городах. Проходит праздник ежегодно в сентябре, начиная с 2002 года.

Фото skynesher/istockphoto.com

Международные праздники

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В 2024 году праздник выпал на 14 сентября. Инициаторами учреждения торжества выступили в 2000 году члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Праздник отмечают не только медики, спасатели и сотрудники полиции, но и неравнодушные граждане многих стран.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 сентября

Праздник междусобойщиков;

День слушания шорохов;

День Ставропольского края;

Всемирный день атопического дерматита;

Международный день «Прокатитесь на своем Студебеккере»;

День трезвости в США;

День пончика с кремовой начинкой в США;

День детей в Непале;

День хинди в Индии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Симеона Столпника

Симеон Столпник — сирийский христианский монах, основоположник новой формы аскезы — столпничества. Он провел на столпе 37 лет в посте и молитве. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее.

Фото Ivan Kocha/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 14 сентября

Праздник иконы Божией Матери «Всеблаженная»;

Праздник иконы Божией Матери Августовская;

Праздник иконы Божией Матери Миасинская.

Традиции и приметы на 14 сентября

14 сентября православная церковь чтит память преподобного Симеона Столпника, в народном календаре — Семенов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Праздник благоприятен для вступления в брак. Считалось, что союз, заключенный в Семенов день или в следующие 3 недели, будет долгим и счастливым.

Этот день отлично подходит для заключения сделок, дальних поездок, дорогих покупок — все они будут удачными.

Хозяйкам в праздник следует навести порядки в доме, чтобы привлечь благополучие.

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Что нельзя делать

Быть в плохом настроении — к неудачам.

Подметать пол — вместе с мусором можно вынести из дома достаток, благополучие и здоровье.

Выбрасывать остатки еды со стола. Их надо отдать нуждающимся, иначе в семье будет голод.

Выкидывать убитых мух, тараканов, клопов и других насекомых — к невзгодам в следующем году.

Погодные приметы