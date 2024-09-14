14 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
14 сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи, Парад российского студенчества и Семенов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
Парад российского студенчества
Парад российского студенчества — это грандиозное событие, посвящение первокурсников в ряды студентов. Парад объединяет десятки тысяч студентов в разных российских городах. Проходит праздник ежегодно в сентябре, начиная с 2002 года.
Международные праздники
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается ежегодно во вторую субботу сентября. В 2024 году праздник выпал на 14 сентября. Инициаторами учреждения торжества выступили в 2000 году члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Праздник отмечают не только медики, спасатели и сотрудники полиции, но и неравнодушные граждане многих стран.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 14 сентября
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Праздник междусобойщиков;
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День слушания шорохов;
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День Ставропольского края;
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Всемирный день атопического дерматита;
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Международный день «Прокатитесь на своем Студебеккере»;
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День трезвости в США;
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День пончика с кремовой начинкой в США;
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День детей в Непале;
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День хинди в Индии.
Церковные праздники
День памяти преподобного Симеона Столпника
Симеон Столпник — сирийский христианский монах, основоположник новой формы аскезы — столпничества. Он провел на столпе 37 лет в посте и молитве. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее.
Какие еще церковные праздники отмечают 14 сентября
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Праздник иконы Божией Матери «Всеблаженная»;
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Праздник иконы Божией Матери Августовская;
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Праздник иконы Божией Матери Миасинская.
Традиции и приметы на 14 сентября
14 сентября православная церковь чтит память преподобного Симеона Столпника, в народном календаре — Семенов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Праздник благоприятен для вступления в брак. Считалось, что союз, заключенный в Семенов день или в следующие 3 недели, будет долгим и счастливым.
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Этот день отлично подходит для заключения сделок, дальних поездок, дорогих покупок — все они будут удачными.
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Хозяйкам в праздник следует навести порядки в доме, чтобы привлечь благополучие.
Что нельзя делать
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Быть в плохом настроении — к неудачам.
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Подметать пол — вместе с мусором можно вынести из дома достаток, благополучие и здоровье.
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Выбрасывать остатки еды со стола. Их надо отдать нуждающимся, иначе в семье будет голод.
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Выкидывать убитых мух, тараканов, клопов и других насекомых — к невзгодам в следующем году.
Погодные приметы
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Мухи кусаются — к плохой погоде.
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Пасмурно утром — будет дождливая осень.
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Много паутины — погода осенью будет ясная и холодная.
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Теплая погода — к теплой зиме.
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Стая гусей летит в небе — зима наступит рано.