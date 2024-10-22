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Турэксперт перечислил документы, необходимые для регистрации на авиарейс
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:35

1 мин.

Турэксперт перечислил документы, необходимые для регистрации на авиарейс

Мария Задорожная
Автор
Регистрация на рейс
Фото Tempura, iStock
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Основатель визового агентства и эксперт по туризму Дмитрий Волков рассказал «СЭ», какие документы необходимо взять с собой, чтобы пройти регистрацию на рейс.

«В любом случае потребуется паспорт. Для перелета по России нужен внутренний документ, для перелета в другую страну — заграничный», — отметил специалист.

Родителям, которые летят в путешествие с детьми, следует взять с собой свидетельство о рождении ребенка, а также согласие на выезд от второго родителя, если он не едет.

Кроме того, некоторые авиакомпании при регистрации на рейс могут попросить предъявить банковскую карту, с которой оплачивались билеты. Например, Emirates. Поэтому эту информацию Волков советует уточнить заранее на сайте авиакомпании.

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