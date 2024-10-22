В России планируют ввести ЕГЭ по арабскому языку

Министерство просвещения Российской Федерации планирует через два года ввести ЕГЭ по арабскому языку в качестве шестого экзамена по выбору. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину и главе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.



Президент России и президент ОАЭ посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. Во время посещения учебного заведения глава Минпросвещения рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями, пишет «Интерфакс».



«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — отметил Кравцов.



На данный момент в действующий перечень ЕГЭ уже входят английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.