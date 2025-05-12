Стали известны площадки проведения VK Fest в 2025 году

В этом году VK Fest пройдет на различных площадках: в Москве события развернутся в Лужниках, в Челябинске — на набережной Торгового центра, в Сириусе — на Медальной площади, а в Казани — у Центра семьи «Казан».

Кроме того, в рамках фестиваля в Москве впервые откроется электронная сцена, а также традиционно в Санкт-Петербурге. На ней выступят популярные диджеи, такие как Swanky Tunes, DJ Groove, Lady Waks, DJ M.E.G., Filatov & Karas, FEEL и другие. Финальная часть мероприятия пройдет в московских Лужниках — крупнейшей спортивной и концертной площадке под открытым небом в России.

5 июля в Парке 300-летия ожидаются выступления Xtralovable, КТО DJ?, Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G. и FEEL. 6 июля сцена примет DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.

19 июля в Лужниках на новой электронной сцене свои сеты представят KIIDA, Nikola Melnikov, BYOR, Lady Waks и DJ M.E.G. На следующий день, 20 июля, выступят Aria Fredda, Саша Спилберг, Volac, DJ Groove, Filatov & Karas и FEEL.

Фестиваль также объявил даты мероприятий в регионах: в Челябинске гостей ждут 14 июня, в Сириусе (Сочи) летний праздник состоится 21 июня, а в Казани — 29 июня.