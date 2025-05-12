Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Синоптик сообщил, что в Москве потеплеет к концу недели
Хобби и развлечения

12 мая, 17:45

1 мин.

Синоптик сообщил, что в Москве потеплеет к концу недели

Мария Задорожная
Автор
Фонтан в Москве летом
Фото DOF, iStock

В конце рабочей недели в Москве прогнозируется легкое потепление. Однако температура все еще будет ниже характерных показателей для мая. Об этом ТАСС сказал научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что температура в столице будет на 3-4 °C ниже климатической нормы. Температурные показатели в Москве начнут постепенно увеличиваться: если в начале недели температура будет колебаться в пределах +9 до +11 °C, а впоследствии достигнет 10-15 °C, то к четвергу ожидается, что температура поднимется приблизительно до +15°C. Однако он подчеркнул, что все равно будет достаточно прохладно, особенно в ночное время, когда температура может опуститься до нуля.

Вильфанд также добавил, что резкого потепления в данный момент не предвидится.

Аллергия на&nbsp;цветение: что это, симптомы, профилактика, причины, диагностика.Аллергия на цветение: причины, симптомы, лечение
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Читайте далее
Названы даты последних звонков и выпускных в 2025 году
Следующий материал
Названы даты последних звонков и выпускных в 2025 году

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
21 ноя 06:00
4 женские ошибки, которые отталкивают мужчин
20 ноя 15:25
Психолог назвала признаки шопоголизма
19 ноя 19:55
Психотерапевт рассказала о пользе злости
18 ноя 15:55
Стали известны утвержденные даты новогодних праздников
18 ноя 12:05
Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей