Синоптик сообщил, что в Москве потеплеет к концу недели

В конце рабочей недели в Москве прогнозируется легкое потепление. Однако температура все еще будет ниже характерных показателей для мая. Об этом ТАСС сказал научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что температура в столице будет на 3-4 °C ниже климатической нормы. Температурные показатели в Москве начнут постепенно увеличиваться: если в начале недели температура будет колебаться в пределах +9 до +11 °C, а впоследствии достигнет 10-15 °C, то к четвергу ожидается, что температура поднимется приблизительно до +15°C. Однако он подчеркнул, что все равно будет достаточно прохладно, особенно в ночное время, когда температура может опуститься до нуля.

Вильфанд также добавил, что резкого потепления в данный момент не предвидится.