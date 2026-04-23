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Школьная лига Подмосковья завершит сезон финалом в Одинцово
Хобби и развлечения

23 апреля, 17:10

1 мин.

Школьная лига Подмосковья завершит сезон финалом в Одинцово

Кристина Гергис
Автор
Концертная площадка
Фото gilaxia, iStock

Финал сезона Школьной лиги Московской области состоится 29 апреля в Одинцово. Там пройдет церемония закрытия и награждения абсолютных победителей сезона-2025/26, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Ожидается, что мероприятие соберет свыше 7000 человек.

В рамках события состоятся суперфиналы по баскетболу 3х3. За звание абсолютного чемпиона сезона 2025/2026 поборются девушки из Люберец и Ленинского округа, а также юноши из Одинцово и Павловского Посада.

После завершения спортивных состязаний гостей ждет торжественная церемония. Команды-победители по различным видам спорта получат награды. Также будут названы лучшие игроки сезона, а самый спортивный округ примет переходящий кубок Лиги.

Кульминацией вечера станет яркое шоу с участием звезд: хедлайнером выступит Клава Кока, а вместе с ней зрителей порадуют исполнители Анна Волкова, Gazan и Poli.

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