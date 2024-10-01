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Шестидневная рабочая неделя в октябре 2024: когда будет — как работаем в октябре
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:35

1 мин.

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает
Фото littlehenrabi, iStock
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В конце октября жители России будут работать шесть дней. Удлиненная рабочая неделя стартует 28 октября и продлится до 2 ноября, говорится на сайте Государственной думы РФ.

2 ноября будет рабочий день из-за переноса выходного на 30 апреля. Также сообщается, что этот рабочий день будет сокращенным.

Кроме того, в ноябре россиян ожидает два дополнительных выходных дня в честь празднования Дня народного единства — 3 и 4 ноября 2024 года.

Отметим, что в 2025 году новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 8 января, то есть 11 дней. В мае россияне будут дважды отдыхать по четыре дня: на Первомай с 1 по 4 мая и на День Победы — с 8 по 11 мая. Также длительные рабочие выходные ждут работников в июне, в честь Дня России. Отдых планируется с 12 по 15 июня.

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