2 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
2 октября отмечается День метростроителя, Всемирный день без алкоголя, Трофим Пасечник и Зосима. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День метростроителя
2 октября в России отмечается новый профессиональный праздник — День метростроителя. Его учредили в 2023 году. Это торжество посвящено людям, которые прокладывают инфраструктуру под землей.
Международные праздники
Всемирный день без алкоголя
Всемирный день без алкоголя появился сравнительно недавно — 2 октября 2008 года. Доподлинно неизвестно, почему была выбрана именно эта дата. Есть версия, что праздник учредили в память об общественном деятеле, американском актере Джонни Финчере. Он занимался пропагандой здорового образа жизни.
Есть и другая легенда о том, что дата была выбрана правительством Индии. Ее приурочили к дню рождения известного индийского государственного деятеля Махатмы Ганди, который уделял огромное внимание отказу от любых спиртных напитков.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 октября
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День случайных приступов поэзии;
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День рождения электронной почты;
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День уролога;
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Международный день безопасной дороги в школу;
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День среднего профессионального образования;
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Всемирный день ДЦП;
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Международный день социального педагога;
Всемирный день сельскохозяйственных животных;
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Всемирный день игры.
Церковные праздники
День памяти преподобного Алексия Зосимовского
Преподобный Алексий Зосимовский известен своей ролью в избрании Всероссийского патриарха в 1917 году. Его причислили к лику святых угодников Божиих в августе 2000 года. День его памяти установлен в день его смерти — 2 октября.
Какие еще церковные праздники отмечают 2 октября
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День памяти святого благоверного князя Феодора Смоленского;
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День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
Традиции и приметы на 2 октября
2 октября православная церковь вспоминает мучеников Трофима, Доримедонта и преподобного Алексия Зосимовского. В народном календаре — Трофим Пасечник и Зосима. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки устраивали Пчелиную девятину. Они готовили угощения из меда, а также проводили вечерки.
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Хозяйки обязательно ставили на стол блюдце с медом и подавали к нему оладьи.
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Люди старались в этот день съедать ложку меда — это было обязательной традицией. Считалось, что лакомство подарит здоровье на грядущий год.
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Чтобы зима была «слаще», девушки пекли сдобу на меду и угощали ей прохожих и близких.
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Полезным в день Трофима Пасечника и Зосима считался труд.
Что нельзя делать
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Отказывать в помощи, особенно тем, кто нуждается в милостыне. Иначе можно самому стать бедным.
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Молодым людям оставаться дома одним — можно пропустить счастье.
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Пересчитывать мелочь — к финансовым потерям.
Погодные приметы:
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Пчелы плотно залепляют леток — зима будет холодной.
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Южный ветер сулит хороший урожай озимых в следующем году.
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Много желудей — будет хороший хлебный урожай.
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Гром — к бесснежной зиме.
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Теплая погода и туман — к теплой осени.