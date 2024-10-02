2 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

2 октября отмечается День метростроителя, Всемирный день без алкоголя, Трофим Пасечник и Зосима. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День метростроителя

2 октября в России отмечается новый профессиональный праздник — День метростроителя. Его учредили в 2023 году. Это торжество посвящено людям, которые прокладывают инфраструктуру под землей.

Международные праздники

Всемирный день без алкоголя

Всемирный день без алкоголя появился сравнительно недавно — 2 октября 2008 года. Доподлинно неизвестно, почему была выбрана именно эта дата. Есть версия, что праздник учредили в память об общественном деятеле, американском актере Джонни Финчере. Он занимался пропагандой здорового образа жизни.

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Есть и другая легенда о том, что дата была выбрана правительством Индии. Ее приурочили к дню рождения известного индийского государственного деятеля Махатмы Ганди, который уделял огромное внимание отказу от любых спиртных напитков.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 октября

День случайных приступов поэзии;

День рождения электронной почты;

День уролога;

Международный день безопасной дороги в школу;

День среднего профессионального образования;

Всемирный день ДЦП;

Международный день социального педагога;

Всемирный день сельскохозяйственных животных;

Всемирный день игры.

Церковные праздники

День памяти преподобного Алексия Зосимовского

Преподобный Алексий Зосимовский известен своей ролью в избрании Всероссийского патриарха в 1917 году. Его причислили к лику святых угодников Божиих в августе 2000 года. День его памяти установлен в день его смерти — 2 октября.

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Какие еще церковные праздники отмечают 2 октября

День памяти святого благоверного князя Феодора Смоленского;

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

Традиции и приметы на 2 октября

2 октября православная церковь вспоминает мучеников Трофима, Доримедонта и преподобного Алексия Зосимовского. В народном календаре — Трофим Пасечник и Зосима. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки устраивали Пчелиную девятину. Они готовили угощения из меда, а также проводили вечерки.

Хозяйки обязательно ставили на стол блюдце с медом и подавали к нему оладьи.

Люди старались в этот день съедать ложку меда — это было обязательной традицией. Считалось, что лакомство подарит здоровье на грядущий год.

Чтобы зима была «слаще», девушки пекли сдобу на меду и угощали ей прохожих и близких.

Полезным в день Трофима Пасечника и Зосима считался труд.

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Что нельзя делать

Отказывать в помощи, особенно тем, кто нуждается в милостыне. Иначе можно самому стать бедным.

Молодым людям оставаться дома одним — можно пропустить счастье.

Пересчитывать мелочь — к финансовым потерям.

Погодные приметы: