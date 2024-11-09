Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Шестидневная рабочая неделя в декабре 2024: дата
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:30

1 мин.

Россиян перед Новым годом ждет шестидневная рабочая неделя

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает
Фото littlehenrabi, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На неделе с 23 по 29 декабря россияне будут работать шесть дней, так как выходной, который выпадает на субботу, 28 декабря, перенесен на понедельник, 30 декабря. Это закреплено в производственном календаре на 2024 год. При этом 28 декабря останется обычным рабочим днем и не будет сокращенным, пишет «Коммерсантъ».

В результате такого переноса граждане России смогут насладиться длинными каникулами — 11 дней подряд с 29 декабря по 8 января. 31 декабря будет объявлен нерабочим днем, так как выходной с 7 января текущего года был перенесен.

Ранее власти утвердили график выходных и праздников на 2025 год. Согласно этому документу, следующие длинные выходные после новогодних каникул для россиян будут только в мае.

Производственный календарь-2025 по&nbsp;месяцам с&nbsp;праздниками и&nbsp;выходными. Производственный календарь-2025: какие выходные будут у россиян в следующем году

Новости холдинга
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
01:05
Кто родился 9 ноября: список известных личностей
00:05
9 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
8 ноя 19:30
Россияне рассказали, что делают с подарками бывших после расставания
8 ноя 19:00
В Москве состоялся семейный спортивный фестиваль «Спортлэнд»
8 ноя 16:45
Психолог назвала причину, которая мешает карьерному росту