Россиян перед Новым годом ждет шестидневная рабочая неделя

На неделе с 23 по 29 декабря россияне будут работать шесть дней, так как выходной, который выпадает на субботу, 28 декабря, перенесен на понедельник, 30 декабря. Это закреплено в производственном календаре на 2024 год. При этом 28 декабря останется обычным рабочим днем и не будет сокращенным, пишет «Коммерсантъ».

В результате такого переноса граждане России смогут насладиться длинными каникулами — 11 дней подряд с 29 декабря по 8 января. 31 декабря будет объявлен нерабочим днем, так как выходной с 7 января текущего года был перенесен.

Ранее власти утвердили график выходных и праздников на 2025 год. Согласно этому документу, следующие длинные выходные после новогодних каникул для россиян будут только в мае.