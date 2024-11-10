10 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

10 ноября отмечается День полиции, Международный день бухгалтерии и Параскева «Пятница». Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День сотрудников органов внутренних дел РФ (День полиции)

10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел РФ, или День полиции. Дата торжества выбрана неслучайно. 28 октября (по новому стилю 10 ноября) 1917 года, всего через три дня после Октябрьской социалистической революции, было принято постановление «О создании рабочей милиции». По сложившейся традиции в этот день сотрудники Министерства внутренних дел выходят на службу в парадной форме.

Международные праздники

Международный день бухгалтерии

10 ноября во многих странах отмечается Международный день бухгалтерии. Именно в этот день, в далеком 1494 году, итальянский математик Лука Пачоли представил первый научный труд о принципах ведения учета и методе двойной бухгалтерии. Назвал свою работу Лука «Все об арифметике, геометрии и пропорции».

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 ноября

День борща;

День просмотра черно-белого фильма;

Международный день скороговорок;

Всемирный день науки за мир и развитие;

День киберпсихологии;

День детской телевизионной программы «Улица Сезам»;

День ванильного кекса в США;

День молодежи в Кыргызстане.

Церковные праздники

Дeнь вышивальщицы и пoкpoвитeльницы вcex pукoдeльниц cвятoй вeликoмучeницы Пapacкeвы

День вышивальщицы и покровительницы всех рукодельниц святой великомученицы Параскевы отмечается 10 ноября. Святая Параскева считается защитницей женщин, занимающихся трудом и искусством. Поэтому праздник сопровождается традициями, связанными с рукоделием, и символизирует уважение к женскому труду. В этот день рукодельницы просят ее о помощи и вдохновении в своих творческих начинаниях.

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Какие еще церковные праздники отмечают 10 ноября

День памяти святителя Димитрия, митрополита Ростовского;

День памяти святителя Арсения Первого, Архиепископа Сербского;

День памяти преподобного Иова Почаевского.

Традиции и приметы на 10 ноября

10 ноября православная церковь чтит память святой великомученицы Параскевы, в народе — Параскева «Пятница». Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Хозяйки занимались генеральной уборкой как в доме, так и во дворе, а также готовили угощения к вечеру для встречи гостей.

Празднование сопровождалось шумными застольями, сватовством и свадьбами. Считалось, что браки, заключенные в этот день, будут счастливыми.

Ранним утром предки посещали храм и молились святой великомученице. К Параскеве обращались с просьбами о семейном благополучии, о встрече любимого человека и защите детей от недугов.

Этот день также подходит для начинания новых проектов, разработки идей и даже смены места работы, поскольку изменения, как считалось, приведут к успеху.

Девушки устраивали женские посиделки или девичники, собирались у печи, чтобы вязать шапки и варежки на зиму.

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Что нельзя делать

Ругаться и конфликтовать — негативные эмоции могут забрать жизненные силы и привести к болезням.

Ходить в баню — водные процедуры могут ухудшить память и ослабить организм, что приведет к серьезным недугам.

Совершать крупные покупки — к финансовым проблемам.

Стирать мужские вещи — это считается плохой приметой, поскольку может символизировать приход в дом любовницы.

Создавать негативную атмосферу в доме, так как она может остаться на весь год.

Погодные приметы