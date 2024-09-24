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Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать туры в Египет
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

1 мин.

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать туры в Египет

Мария Задорожная
Автор
Бедуины и пирамиды
Фото hadynyah/istockphoto.com
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Ассоциация туроператоров России сообщила, что в конце ноября и начале декабря цены на туры в Египет упадут почти на 50 процентов.

Так, стоимость пакетных туров с вылетом в конце октября и проживанием в четырехзвездочных отелях по системе «все включено» начинается от 202 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочных апартаментах с «ультра все включено» — от 231 тысячи рублей на двоих, а в люксовых — от 359 тысяч рублей на двоих. Цена аналогичного тура с вылетом в конце ноября будет значительно ниже — от 111 тысяч рублей за четырехзвездочный отель, от 140 тысяч рублей за пятизвездочный, а в люксовых — от 192 тысяч рублей.

Также АТОР предупредила, что после новогодних праздников Египет будет еще привлекательнее для путешественников, так как цены на отдых станут ниже.

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