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Шеф-повар ответил, стоит ли покупать кастрюлю с антипригарным покрытием
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Шеф-повар ответил, стоит ли покупать кастрюлю с антипригарным покрытием

Мария Задорожная
Автор
Антипригарная кастрюля на плите
Фото Kirill Ikonnikov/istockphoto.com
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Шеф-повар Вячеслав Дегтев советует хозяйкам, которые часто готовят рагу, блюда с мясом, тефтели, котлеты, выбирать модели кастрюль с антипригарной поверхностью. По его словам, такая посуда обладает хорошей теплопроводностью и не требует большого количества масла, можно готовить даже без него.

«Антипригарное покрытие защищает кастрюлю от нежелательных химических реакций. Важно заботиться о такой посуде, беречь от царапин, не нагревать пустую кастрюлю», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, специалист рекомендует при покупке кастрюль обращать внимание на ручки кастрюль. Они должны удобно лежать в руках, не скользить и не нагреваться при готовке. Для этого, как отметил Дегтев, на них делают специальные вставки.

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