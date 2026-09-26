«Спорт-Экспресс» вместе с МГУ и Искандером Ядгаровым поборются за первое место на СберПрайм Московском Марафоне

В это воскресенье пройдет СберПрайм Московский марафон, где при поддержке «Спорт-Экспресса» на старт выйдут две студенческие команды МГУ — «Искандер Ядгаров» и «Ядгар Искандеров».

Команды МГУ традиционно входят в число сильнейших среди вузов: студенты регулярно занимают призовые места на беговых соревнованиях. На предстоящем марафоне они намерены побороться за первое место.

Сам Искандер Ядгаров — двукратный победитель Московского марафона. Он завоевал место на пьедестале в 2019 и 2022 годах.