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«Спорт-Экспресс» вместе с МГУ и Искандером Ядгаровым поборются за первое место на СберПрайм Московском Марафоне
Старты и события

26 сентября, 14:35

1 мин.

«Спорт-Экспресс» вместе с МГУ и Искандером Ядгаровым поборются за первое место на СберПрайм Московском Марафоне

Кристина Гергис
Автор
Бег у МГУ
Фото Пресс-служба СберПрайм Московского Марафона

В это воскресенье пройдет СберПрайм Московский марафон, где при поддержке «Спорт-Экспресса» на старт выйдут две студенческие команды МГУ — «Искандер Ядгаров» и «Ядгар Искандеров».

Команды МГУ традиционно входят в число сильнейших среди вузов: студенты регулярно занимают призовые места на беговых соревнованиях. На предстоящем марафоне они намерены побороться за первое место.

Сам Искандер Ядгаров — двукратный победитель Московского марафона. Он завоевал место на пьедестале в 2019 и 2022 годах.

Московский Марафон 2026.СберПрайм Московский Марафон-2026: даты, маршрут, регистрация и цены

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Бег
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