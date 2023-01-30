Как научиться разговаривать с людьми, чтобы вас понимали? Советы психолога

Не только слушали, но и слышали.

Светлана Дьяконова — психолог, коуч, тренер по развитию и достижению целей, основатель центра развития для взрослых «Красота в тебе».

Все мы живем в обществе и ежедневно вынуждены общаться: слушать других и говорить сами. Однако не всегда свои мысли удается донести до собеседника. Рассказываем, как научиться говорить так, чтобы вас точно услышали и поняли.

Почему не всегда получается донести свою мысль

На то может быть несколько причин:

недостаток практики и знаний;

слишком эмоциональная речь, которую сложно воспринимать;

стеснение — человеку может не хватать уверенности, чтобы выразить свою мысль.

Как говорить так, чтобы вас слышали

Говорите лаконично

Именно простота и краткость дают вашей речи чувство определенности. Используйте конкретные примеры, избегайте чрезмерных объяснений и излишне сложных терминов. Для успешной коммуникации не забывайте о принципе «меньше слов — больше смысла».

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Вносите ясность в речь

Прежде чем делиться своими идеями с окружающими, надо четко сформулировать их для себя. Чтобы научиться говорить доступно и понятно, разговор с самим собой должен предшествовать разговору с другими людьми.

Стремление вносить ясность в свою внутреннюю жизнь должно стать хорошей привычкой. Человеку следует прежде всего разобраться самостоятельно со своими идеями, целями и эмоциями. Ответьте для себя на основные вопросы: «Что я хочу?», «Как мне этого добиться?», «Что мне сделать для того, чтобы мне захотели помочь?». После вы сможете конструктивно рассказать о своих планах семье, друзьям, начальнику, коллегам по работе — и обязательно будете услышаны.

Правильно дышите

Эмоции и дыхание взаимосвязаны. Попробуйте дыхательную технику «4/7/8», для того чтобы расслабиться, прежде чем говорить. Сделайте глубокий вдох и досчитайте до четырех, потом выдохните. Повторите это на семь и на восемь счетов. Такая техника поможет сосредоточиться на дыхании и собраться с мыслями.

Дыхательные практики помогают избавиться от лишних эмоций в речи, которые могут помешать понять вас.

Правильно выстраивайте свою речь

В конце XIX века немецкий психолог Герман Эббингауз открыл «эффект края» человеческой памяти, согласно которому лучше всего наш мозг запоминает материал, находящийся в начале и в конце. Если сделаете именно вступление и заключение речи наиболее сильными, аргументированными и в меру эмоциональными, ваш собеседник обязательно их запомнит.

Какие книги помогут научиться правильно говорить

«Язык телодвижений», Аллан Пиз

Австралийский писатель Аллан Пиз известен по всему миру как «мастер языка тела». Его книга «Язык телодвижений» — мировой бестселлер, который помог миллионам читателей научиться правильно выстраивать не только вербальную, но и невербальную коммуникацию.

Фото Unsplash/Priscilla Du Preez

Считается, что около 60% человеческого общения проходит невербально — с помощью телодвижений, жестов, позы и мимики. Остальные 30% коммуникации происходят с помощью интонации и звучания голоса. Получается, что 90% человеческой коммуникации происходит невербально.

О том, как научиться правильно выстраивать невербальную коммуникацию и доносить свои мысли до окружающих с помощью языка тела, и пишет Аллан Пиз.

«Стань интересным собеседником. Общение без барьеров», Виталий Богданович

Эта книга известного психолога поможет справляться с трудными ситуациями, возникающими в процессе коммуникации. Автор дает советы, как преодолевать барьеры в общении, стать интересным собеседником и научиться грамотно и четко доносить свои мысли до окружающих.

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