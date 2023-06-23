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Сегодня, 20:15

Психолог объяснила, как ребенку справиться со стрессом во время экзамена

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
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Дети на экзамене.
Фото Freepik/pressfoto

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман рассказала «СЭ», как ребенку справиться со стрессом во время экзамена. «Экзамены — важная часть школьной жизни, но чаще всего они вызывают у детей ощущение стресса и тревоги. Нервозность перед экзаменами может негативно сказаться на самочувствии и продуктивности. Снизить стресс и успешно справиться с испытаниями помогут правильные стратегии и грамотный подход», — заявила специалист.

Если во время экзамена нахлынула тревога, Юлия Керецман порекомендовала сделать глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться. «Проделайте упражнение несколько раз. Эта простая техника дыхания поможет расслабиться и сосредоточиться на заданиях», — подчеркнула эксперт. Чтобы избавить себя от лишних переживаний, нужно грамотно распланировать время. «Оцените объем и сложность заданий. Разделите свое время «с запасом» так, чтобы успеть проверить каждый ответ. Если столкнулись с трудным вопросом, не тратьте на него слишком много времени — переходите к следующему, а к этому вернетесь позже, если будет время. Такая тактика избавит от паники и смятения во время экзамена», — пояснила психолог.

Во время экзамена Юлия Керецман посоветовала сосредоточиться только на своих заданиях и не сравнивать себя с теми, кто справился быстрее — это еще не гарантирует правильности выполнения. Работайте в собственном ритме. Если осталось время на пересмотр ответов, начните с тех заданий, в которых вы уверены, и продвигайтесь к более сложным. Это поможет сохранить спокойствие и уверенность в собственных силах. «Наконец, и детям, и родителям не стоит забывать, что экзамен — всего лишь часть школьной жизни. Независимо от итогов, важно помнить, что ребенок трудился и старался, поэтому заслуживает похвалы», — подытожила психолог.

Ранее мы рассказывали, как родителям помочь выпускнику определиться с профессией.

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