Психолог Ивойлова заявила, что мастер-классы могут помочь ребенку выбрать профессию

Психолог Татьяна Ивойлова заявила, что мастер-классы могут помочь ребенку выбрать профессию.

«Здесь необходимо учитывать график, в котором человеку предстоит работать: некоторые профессии могут быть удаленными или иметь гибкий график работы, в других же необходимо присутствие в офисе — и строгий график является обязательным. Есть профессии, которые подразумевают переезд в другой регион или активные перемещения. Также важно учитывать готовность чада развиваться в выбранном направлении. Самые востребованные специалисты постоянно повышают свою квалификацию. Чтобы определиться с выбором будущей профессии, можно обратиться за помощью к профессионалам — психологам, нейропсихологам. Они предложат ребенку пройти профориентацию и, помимо прочего, основываясь на диагностических данных, узнать свой ведущий тип интеллекта, акцентуации в характере и «психологический портрет», — приводит слова Ивойловой Life.ru.