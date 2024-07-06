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Парфюмеры рассказали, куда наносить духи, чтобы аромат держался дольше
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:35

1 мин.

Парфюмеры рассказали, куда наносить духи, чтобы аромат держался дольше

Мария Маковей
Автор
Девушка наносит духи
Фото Angelika-Angelika/istockphoto.com
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Старший парфюмер Givaudan Каролина Сабас рассказала InStyle, куда наносить духи, чтобы они держались дольше. По словам эксперта, лучшим местом для нанесения парфюма будут точки, излучающие тепло.

«Пульсовые точки излучают тепло, поэтому они усиливают аромат и увеличивают его долговечность», — объяснила специалист.

Так Сабас рекомендует наносить парфюм на шею, запястья, а также на внутреннюю сторону локтей и тыльную сторону коленей.

Основательница Phlur Крисель Лим советует использовать запястья для создания ароматических смесей, прежде чем нанести духи на другие места.

«Не трите запястья друг о друга. Это может разрушить верхние ноты парфюма и повлиять на то, как аромат проявится на вашей коже», — предупредила эксперт.

А вот Каролина Сабас рекомендует начинать наносить аромат именно с шеи. И лучше перед этим увлажнить кожу. Также для продления действия духов она советует использовать лосьон для тела, мист или масло.

«Легкое распыление духов на волосы и одежду — еще один полезный способ сделать аромат стойким», — добавила Каролина.

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