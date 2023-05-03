Аромадизайнер дала советы, как выбрать парфюм для теплого времени года

Парфюмер и стилист по ароматам Яна Чуваева, создатель одноименного бренда, рассказала «СЭ», как выбрать парфюм для теплого времени года. «Каких-то строгих или универсальных правил выбора парфюма нет. Но есть такое наблюдение — в летний период, особенно когда жарко, ароматы становятся более насыщенными и яркими. Даже любимые некогда духи могут обрести удушливые ноты», — отметила эксперт. Поэтому в летний период лучше носить легкие ароматы. Это могут быть цитрусовые, свежие, зеленые, легкие цветочные и древесные ноты. Главное — парфюм должен нравиться.

Также Яна Чуваева порекомендовала учитывать, для какой сферы жизни подбирается парфюм — для работы, свидания, отпуска и так далее. «Если рассматривать работу, то лучше выбрать аромат неяркий и располагающий. Хорошо подойдет цитрусово-древесное направление. Таким же образом следует подбирать и остальную парфюмерию. У вас получится подборка духов на все случаи жизни, и, что важно, они вам еще долго не смогут надоесть», — подытожила парфюмер.

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