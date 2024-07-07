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Какой сегодня праздник: что за день 7 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

7 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
Ивана Купала
Фото SergeyVButorin/istockphoto.com
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7 июля отмечается Иван Купала, Глобальный день прощения и День работников морского и речного флота. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто из знаменитостей сегодня отмечает день рождения.

Праздники в России

День работников морского и речного флота

В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР учредил в июле праздник для работников морского и речного флотов. Позднее торжество закрепили и в российском законодательстве.

День речного и морского флота
Фото eugenesergeev/istockphoto.com

Например, в портовых городах в этот день проводятся фестивали, концерты, торжественные проходы судов. Музеи морской и судоходной тематики открывают свои двери для посетителей.

Международные праздники

Глобальный день прощения

Глобальный день прощения — всемирный праздник, который проводится каждый год. В этот день принято прощать всех обидчиков, отпускать боль и ненависть.

Всемирный день прощения
Фото shapecharge/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 июля

  • День борьбы с психосоматическими заболеваниями;

  • Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала);

  • День республики в Северной Осетии;

  • День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении;

  • День рождения авиалесоохраны РФ.

  • День подсчета камешков на мостовой.

Церковные праздники

Рождество Иоанна Предтечи

Это один из христианских праздников, установленный в честь рождения сына у праведных Захарии и Елисаветы, который впоследствии стал Иоанном Крестителем.

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Именно он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.

Церковные праздники
Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 7 июля

  • Coбop вcex cвятыx, в зeмлe Рoccийcкoй пpocиявшиx;

  • Coбop Aфoнcкиx пpeпoдoбныx.

Традиции и приметы на 7 июля

7 июля на Руси отмечали Иван Купала — языческий летний праздник, сопровождаемый игрищами и купаниями. Торжество проводится ежегодно и посвящено божеству Купале, олицетворявшему расцвет природы и отвечавшему за урожай.

Праздники в&nbsp;России и&nbsp;мире: июль 2024. Календарь праздников на июль 2024 года: главные события

Традиции праздника

  • Разводить костры и прыгать через них, чтобы очиститься от нечистой силы.

  • Купаться. Вода в этот день дарует здоровье и смывает все сглазы, защищает от нечисти.

  • Собирать траву и цветы для венков, которые дальше прослужат оберегом для дома.

  • Умываться утренней росой, чтобы сохранить молодость и здоровье.

Традиции и приметы
Фото Dawid Kalisinski Photography/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Окунаться в реки, пруды и озера — иначе, согласно поверьям, русалки и водяные утащат на дно.

  • Гулять по лесу и незнакомой местности в одиночку — злые духи могут навредить.

  • Проводить праздник в одиночестве, грустить.

  • Ругаться матом, ссориться, конфликтовать.

Погодные приметы

  • Пошел дождь — через семь дней начнется жара и продержится до конца лета.

  • Обильная роса сулила урожай огурцов.

  • Чистое, звездное небо — к осеннему урожаю грибов.

  • Кукушка кукует — будет холодная осень.

  • Сверчок поет — зима будет мягкой.

  • Гроза — урожая орехов не будет.

Кто родился 7 июля

Жанна Агузарова

Жанна Агузарова — советская и российская певица. Родилась 7 июля 1962 года в Тюменской области. Была солисткой группы «Браво», затем стала заниматься сольной карьерой.

Певица Жанна Агузарова
Фото Global Look Press

Многие знают ее, как королеву русского рок-н-ролла, а за крайне эксцентричную внешность называют «богиней эпатажа».

Тото Кутуньо

81-й день рождения сегодня мог бы отмечать итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Исполнителя всемирноизвестной песни «L'italiano» не стало в 2023 году. Кутуньо также был известен своим сотрудничеством с такими мировыми исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri.

Певец Тото Кутуньо
Фото Global Look Press
Тото Кутуньо. Умер итальянский певец и болельщик «Милана» Тото Кутуньо

Кто еще родился 7 июля

  • Ринго Старр (1940) — британский рок-музыкант, актер, барабанщик группы «The Beatles».

  • Елена Образцова (1939 — 2015) — российская оперная певица, Народная артистка СССР.

  • Валентин Никулин (1932 — 2005) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

  • Наталья Бехтерева (1924 — 2008) — советский и российский нейрофизиолог, академик.

  • Иван Лапиков (1922 — 1993) — советский актер театра и кино.

  • Витторио Де Сика (1901 — 1974) — итальянский режиссер и актер, представитель итальянского неореализма.

  • Лион Фейхтвангер (1884 — 1958) — немецкий писатель в жанре исторического романа.

  • Янка Купала (1882 — 1942) — белорусский поэт, драматург, переводчик и публицист, Лауреат Сталинской премии I степени.

  • Владимир Дуров (1863 — 1934) — русский дрессировщик и цирковой артист.

  • Густав Малер (1860 — 1911) — австрийский композитор и дирижер.

  • Вера Фигнер (1852 — 1942) — русская революционерка-народница, писательница.

  • Жозеф Мари Жаккар (1752 — 1834) — французский изобретатель, создатель ткацкого станка для узорчатых материй.

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