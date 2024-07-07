7 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
7 июля отмечается Иван Купала, Глобальный день прощения и День работников морского и речного флота. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто из знаменитостей сегодня отмечает день рождения.
Праздники в России
День работников морского и речного флота
В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР учредил в июле праздник для работников морского и речного флотов. Позднее торжество закрепили и в российском законодательстве.
Например, в портовых городах в этот день проводятся фестивали, концерты, торжественные проходы судов. Музеи морской и судоходной тематики открывают свои двери для посетителей.
Международные праздники
Глобальный день прощения
Глобальный день прощения — всемирный праздник, который проводится каждый год. В этот день принято прощать всех обидчиков, отпускать боль и ненависть.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 июля
-
День борьбы с психосоматическими заболеваниями;
-
Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала);
-
День республики в Северной Осетии;
-
День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении;
-
День рождения авиалесоохраны РФ.
-
День подсчета камешков на мостовой.
Церковные праздники
Рождество Иоанна Предтечи
Это один из христианских праздников, установленный в честь рождения сына у праведных Захарии и Елисаветы, который впоследствии стал Иоанном Крестителем.
Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Именно он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.
Какие еще церковные праздники отмечают 7 июля
-
Coбop вcex cвятыx, в зeмлe Рoccийcкoй пpocиявшиx;
-
Coбop Aфoнcкиx пpeпoдoбныx.
Традиции и приметы на 7 июля
7 июля на Руси отмечали Иван Купала — языческий летний праздник, сопровождаемый игрищами и купаниями. Торжество проводится ежегодно и посвящено божеству Купале, олицетворявшему расцвет природы и отвечавшему за урожай.
Традиции праздника
-
Разводить костры и прыгать через них, чтобы очиститься от нечистой силы.
-
Купаться. Вода в этот день дарует здоровье и смывает все сглазы, защищает от нечисти.
-
Собирать траву и цветы для венков, которые дальше прослужат оберегом для дома.
-
Умываться утренней росой, чтобы сохранить молодость и здоровье.
Что нельзя делать
-
Окунаться в реки, пруды и озера — иначе, согласно поверьям, русалки и водяные утащат на дно.
-
Гулять по лесу и незнакомой местности в одиночку — злые духи могут навредить.
-
Проводить праздник в одиночестве, грустить.
-
Ругаться матом, ссориться, конфликтовать.
Погодные приметы
-
Пошел дождь — через семь дней начнется жара и продержится до конца лета.
-
Обильная роса сулила урожай огурцов.
-
Чистое, звездное небо — к осеннему урожаю грибов.
-
Кукушка кукует — будет холодная осень.
-
Сверчок поет — зима будет мягкой.
-
Гроза — урожая орехов не будет.
Кто родился 7 июля
Жанна Агузарова
Жанна Агузарова — советская и российская певица. Родилась 7 июля 1962 года в Тюменской области. Была солисткой группы «Браво», затем стала заниматься сольной карьерой.
Многие знают ее, как королеву русского рок-н-ролла, а за крайне эксцентричную внешность называют «богиней эпатажа».
Тото Кутуньо
81-й день рождения сегодня мог бы отмечать итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Исполнителя всемирноизвестной песни «L'italiano» не стало в 2023 году. Кутуньо также был известен своим сотрудничеством с такими мировыми исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri.
Кто еще родился 7 июля
-
Ринго Старр (1940) — британский рок-музыкант, актер, барабанщик группы «The Beatles».
-
Елена Образцова (1939 — 2015) — российская оперная певица, Народная артистка СССР.
-
Валентин Никулин (1932 — 2005) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
-
Наталья Бехтерева (1924 — 2008) — советский и российский нейрофизиолог, академик.
-
Иван Лапиков (1922 — 1993) — советский актер театра и кино.
-
Витторио Де Сика (1901 — 1974) — итальянский режиссер и актер, представитель итальянского неореализма.
-
Лион Фейхтвангер (1884 — 1958) — немецкий писатель в жанре исторического романа.
-
Янка Купала (1882 — 1942) — белорусский поэт, драматург, переводчик и публицист, Лауреат Сталинской премии I степени.
-
Владимир Дуров (1863 — 1934) — русский дрессировщик и цирковой артист.
-
Густав Малер (1860 — 1911) — австрийский композитор и дирижер.
-
Вера Фигнер (1852 — 1942) — русская революционерка-народница, писательница.
-
Жозеф Мари Жаккар (1752 — 1834) — французский изобретатель, создатель ткацкого станка для узорчатых материй.