Кто родился 9 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 августа.
Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон — американская эстрадная певица, актриса, продюсер. Родилась 9 августа 1963 года в городе Ньюарк штата Нью-Джерси, США. Считается одной из наиболее значимых исполнительниц за всю историю музыки. Чистое меццо-сопрано принесло ей 11 первых мест в чарте Billboard Hot 100, восемь «Грэмми» и 30 рекордов в книге Гиннеса. Не стало певицы в феврале 2012 года.
Александр Горелик
Александр Горелик — советский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, тренер, телекомментатор. Родился 9 августа 1945 года в Москве. Спортсмен также снялся в фильме о фигурном катании «Голубой лед». Работал тренером по фигурному катанию — он тренировал сборную СССР на XII зимней Олимпиаде в Инсбруке. А с 2001 года работал на телеканале «Спорт» спортивным комментатором. Не стало Александра Горелика в сентябре 2012 года.
Кто еще родился 9 августа
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Джиллиан Андерсон (1968) — американо-британская актриса театра, кино и телевидения, активистка и писательница.
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Мелани Гриффит (1957) — американская актриса, обладательница премии «Золотой глобус», а также номинантка на «Оскар» и «Эмми».
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Юрий Гуляев (1930 — 1986) — советский оперный и эстрадный певец, композитор, Народный артист СССР.
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Александр Бовин (1930 -2004) — советский журналист, публицист, политолог, дипломат.
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Туве Янссон (1914 — 2001) — финская писательница, художница и иллюстратор, создатель образа Муми-троллей.
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Жан Пиаже (1896 -1980) — швейцарский психолог, автор работ о детской психологии.
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Василий Курочкин (1831 -1875) — русский поэт-сатирик, журналист, переводчик.
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Амедео Авогадро (1776 -1856) — итальянский ученый, физик, химик.
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Евдокия Лопухина (1669 — 1731) — русская царица (1689-1698), первая жена Петра I.