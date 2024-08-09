9 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

9 августа отмечается День книголюбов, День воздушных поцелуев и Пантелеймон Целитель. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День первой морской победы русского флота у мыса Гангут

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут отмечается ежегодно 9 августа в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Само сражение произошло 7 августа 1714 года и стало одним из главных в ходе Северной войны.

Международные праздники

День воздушных поцелуев

9 августа во всем мире празднуют День воздушного поцелуя. Считается, что жест придумали еще в Древнем Риме. По традиции, после чтения молитв в храмах целовали статуи Зевса, Афродиты или Аполлона. Но скульпторы изготавливали статуи богов больших размеров. В результате дотянуться до изваяния или хотя бы до его ступней гражданам становилось все сложнее. Так воздушный поцелуй стал использоваться для демонстрации поклонения божеству.

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День книголюбов

9 августа отмечается День книголюбов. Первыми праздновать его стали в США — американцы придумали справлять каждый год Book Lovers Day. Со временем праздник приобрел международный масштаб и теперь книголюбы со всего мира празднуют эту дату.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 августа

Международный день коренных народов мира;

Международный день коворкинга;

День объятий в Японии;

Праздник дерева радости в Бельгии;

День рукопожатия в США.

Церковные праздники

День памяти святого великомученика Пантелеймона

Почитаемый в православном мире святой мученик Пантелеймон родился в Никодимии в ІІІ веке во времена жестоких преследований христиан. Он был врачом и безвозмездно служил людям. За старательное исполнение своего долга получил дар исцеления молитвой. Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных. К нему обращаются с молитвой о выздоровлении от телесных болезней и избавлении от душевной боли.

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Какие еще церковные праздники отмечают 9 августа

День памяти преподобного Германа Аляскинского.

Традиции и приметы на 9 августа

9 августа православные верующие вспоминают святого великомученика Пантелеймона, в народном календаре — Пантелеймон Целитель. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в этот день.

Традиции праздника

На Руси в этот день святому молились об избавлении от болезней.

Знахари собирали целебные травы с особыми заговорами и обрядами.

К этому времени уже начинали завиваться капустные вилки. Поэтому хозяйки делали из последних запасов прошлогодней капусты пирожки и угощали ими детей, нищих и странников.

Предки собирали колосья в поле и приносили в церковь для освящения, а затем хранили в доме.

Дети съедали капустный лист, такой обряд сулил успешную и легкую учебу.

Чтобы привлечь в дом счастье, его украшали цветком подсолнуха.

Праздник считался удачным для путешествий и дальней дороги.

Люди занимались здоровьем: проходили оздоровительные процедуры, ели здоровую пищу, бросали вредные привычки.

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Что нельзя делать

Работать в поле, косить, заниматься жатвой — весь урожай погубит молния.

Перевозить сено или зерно — к неприятностям с урожаем.

Браться за новые и важные дела — они окажутся неудачными.

Ругаться с врачами, медиками, целителями, причинять им вред — к серьезному заболеванию.

Проявлять равнодушие к чужим болезням, бедам, переживаниям.

Пересчитывать мелочь, иначе будут финансовые проблемы.

Погодные приметы