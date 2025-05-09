9 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
9 мая отмечается День Победы. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на эту дату.
Праздники в России
День Победы
9 мая в России отмечается День Победы. Именно в этот день в 1945 году немецко-фашистские войска полностью капитулировали. Советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне.
Международные праздники
День мускатного вина
9 мая в мире отмечается День мускатного вина. Виноград сорта Мускат считается одним из самых популярных. Аромат мускатного вина напоминает аромат цветов, фруктов и специй. Все это делает напиток одним из самых ароматных и узнаваемых видов вина.
«СЭ» предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 мая
-
День Европы.
-
Поминовение усопших воинов.
-
День памяти потерянного носка.
-
День ночевки.
-
День пирожных с ирисками.
Церковные праздники
День памяти праведной Глафиры Амасийской
День памяти праведной Глафиры Амасийской отмечается 9 мая в православной церкви. Глафира была христианкой, которая проявила выдающуюся веру и стойкость. Она стала известна благодаря своим добрым делам и помощи нуждающимся, а также стойкости в вере в трудные времена.
Какие еще церковные праздники отмечаются 9 мая
-
День памяти святителя Стефана Пермского.
-
День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского.
Традиции и приметы на 9 мая
9 мая в народе отмечается Глафира Горошница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки сажали горох и ранний картофель.
-
Хозяйки готовили к столу гороховые суп и кашу.
Что нельзя делать:
-
Ссориться зятю с тещей, а невестке со свекровью — конфликт затянется надолго.
-
Устраивать сватовство — совместная жизнь пары не сложится.
-
Посещать салон красоты — к проблемам со здоровьем.
-
Готовить блюда из картофеля — в семье начнутся скандалы.
-
Проводить уборку или разбор вещей — к неприятностям.
-
Ругаться и гадать — к потере удачу и беде.
Погодные приметы:
-
Сильный ветер — к ясной погоде.
-
Лучи солнца видны сквозь тучи — будет жаркое лето.
-
Много утренней росы — к урожаю огурцов.
Что произошло 9 мая
-
1712 год — основан Тульский оружейный завод.
-
1719 год — Петр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.
-
1755 год — в день празднования годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны прошла церемония торжественного открытия Московского университета в здании «Аптекарского дома».
-
1791 год — Г. А. Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в только что отстроенном Таврическом дворце.
-
1855 год — одно из первых упоминаний о самиздате в России.
-
1911 год — русский ученый Б. Л. Розинг провел первую в мире телевизионную передачу.
-
1913 год — первый полет гидроплана С-10 «Гидро» И. И. Сикорского.
-
1917 год — временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.
-
1924 год — в Москве основан Музей Революции.
-
1941 год — советским дипломатам присвоены ранги, аналогичные западноевропейским (употреблялись только за пределами СССР).
-
1946 год — в Ленинграде после войны и реставрации открыт Государственный Русский музей.
-
1958 год — Михаил Ботвинник взял реванш у Василия Смыслова и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.
-
1975 год — в Ленинграде открыт памятник героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
-
1994 год — указом президента России учреждены орден Жукова и медаль Жукова.
-
1995 год — в Москве открыт мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе и памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову неподалеку от Государственного Исторического музея.