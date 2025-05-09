Стиль жизни
Какой сегодня праздник: что за день 9 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

9 мая, 00:05

4 мин.

9 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

9 мая отмечается государственный праздник — День Победы
Мария Задорожная
Автор
Парад Победы
Фото Global Look Press

9 мая отмечается День Победы. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на эту дату.

Праздники в России

День Победы

9 мая в России отмечается День Победы. Именно в этот день в 1945 году немецко-фашистские войска полностью капитулировали. Советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне.

День Победы.День Победы-2025: все, что важно знать о великом празднике

Международные праздники

День мускатного вина

9 мая в мире отмечается День мускатного вина. Виноград сорта Мускат считается одним из самых популярных. Аромат мускатного вина напоминает аромат цветов, фруктов и специй. Все это делает напиток одним из самых ароматных и узнаваемых видов вина.

День мускатного вина
Фото adrianciurea69, iStock

«СЭ» предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 мая

  • День Европы.

  • Поминовение усопших воинов.

  • День памяти потерянного носка.

  • День ночевки.

  • День пирожных с ирисками.

Церковные праздники

День памяти праведной Глафиры Амасийской

День памяти праведной Глафиры Амасийской отмечается 9 мая в православной церкви. Глафира была христианкой, которая проявила выдающуюся веру и стойкость. Она стала известна благодаря своим добрым делам и помощи нуждающимся, а также стойкости в вере в трудные времена.

День памяти праведной Глафиры Амасийской
Фото Andrey Nikitin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 9 мая

  • День памяти святителя Стефана Пермского.

  • День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского.

9 мая в народе отмечается Глафира Горошница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки сажали горох и ранний картофель.

  • Хозяйки готовили к столу гороховые суп и кашу.

Готовить гороховый суп
Фото Mariha-kitchen, iStock

Что нельзя делать:

  • Ссориться зятю с тещей, а невестке со свекровью — конфликт затянется надолго.

  • Устраивать сватовство — совместная жизнь пары не сложится.

  • Посещать салон красоты — к проблемам со здоровьем.

  • Готовить блюда из картофеля — в семье начнутся скандалы.

  • Проводить уборку или разбор вещей — к неприятностям.

  • Ругаться и гадать — к потере удачу и беде.

Погодные приметы:

  • Сильный ветер — к ясной погоде.

  • Лучи солнца видны сквозь тучи — будет жаркое лето.

  • Много утренней росы — к урожаю огурцов.

Что произошло 9 мая

  • 1712 год — основан Тульский оружейный завод.

  • 1719 год — Петр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.

  • 1755 год — в день празднования годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны прошла церемония торжественного открытия Московского университета в здании «Аптекарского дома».

  • 1791 год — Г. А. Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в только что отстроенном Таврическом дворце.

  • 1855 год — одно из первых упоминаний о самиздате в России.

  • 1911 год — русский ученый Б. Л. Розинг провел первую в мире телевизионную передачу.

  • 1913 год — первый полет гидроплана С-10 «Гидро» И. И. Сикорского.

  • 1917 год — временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.

  • 1924 год — в Москве основан Музей Революции.

  • 1941 год — советским дипломатам присвоены ранги, аналогичные западноевропейским (употреблялись только за пределами СССР).

  • 1946 год — в Ленинграде после войны и реставрации открыт Государственный Русский музей.

  • 1958 год — Михаил Ботвинник взял реванш у Василия Смыслова и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.

  • 1975 год — в Ленинграде открыт памятник героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

  • 1994 год — указом президента России учреждены орден Жукова и медаль Жукова.

  • 1995 год — в Москве открыт мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе и памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову неподалеку от Государственного Исторического музея.

Календарь необычных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь самых необычных праздников на 2025 год
Развлечения
Увлечения
