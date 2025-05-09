9 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

9 мая отмечается День Победы. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на эту дату.

Праздники в России

День Победы

9 мая в России отмечается День Победы. Именно в этот день в 1945 году немецко-фашистские войска полностью капитулировали. Советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне.

Международные праздники

День мускатного вина

9 мая в мире отмечается День мускатного вина. Виноград сорта Мускат считается одним из самых популярных. Аромат мускатного вина напоминает аромат цветов, фруктов и специй. Все это делает напиток одним из самых ароматных и узнаваемых видов вина.

Фото adrianciurea69, iStock

«СЭ» предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 9 мая

День Европы.

Поминовение усопших воинов.

День памяти потерянного носка.

День ночевки.

День пирожных с ирисками.

Церковные праздники

День памяти праведной Глафиры Амасийской

День памяти праведной Глафиры Амасийской отмечается 9 мая в православной церкви. Глафира была христианкой, которая проявила выдающуюся веру и стойкость. Она стала известна благодаря своим добрым делам и помощи нуждающимся, а также стойкости в вере в трудные времена.

Фото Andrey Nikitin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 9 мая

День памяти святителя Стефана Пермского.

День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского.

Традиции и приметы на 9 мая

9 мая в народе отмечается Глафира Горошница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки сажали горох и ранний картофель.

Хозяйки готовили к столу гороховые суп и кашу.

Фото Mariha-kitchen, iStock

Что нельзя делать:

Ссориться зятю с тещей, а невестке со свекровью — конфликт затянется надолго.

Устраивать сватовство — совместная жизнь пары не сложится.

Посещать салон красоты — к проблемам со здоровьем.

Готовить блюда из картофеля — в семье начнутся скандалы.

Проводить уборку или разбор вещей — к неприятностям.

Ругаться и гадать — к потере удачу и беде.

Погодные приметы:

Сильный ветер — к ясной погоде.

Лучи солнца видны сквозь тучи — будет жаркое лето.

Много утренней росы — к урожаю огурцов.

Что произошло 9 мая