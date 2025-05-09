Кто родился 9 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 мая.
Федор Бондарчук
Федор Сергеевич Бондарчук — российский кинорежиссер, киноактер, продюсер и телеведущий. Родился 9 мая 1967 года в Москве. Сегодня ему исполняется 58 лет. Среди его известных работ «Обитаемый остров» и «Обитаемый остров. Схватка», «Сталинград», «Притяжение» и «Вторжение», сериал «Псих» и др.
Булат Окуджава
Булат Шалвович Окуджава — советский и российский поэт, композитор, прозаик и сценарист. Родился 9 мая 1924 года в Москве. Известен как автор популярных песен для таких кинофильмов, как «Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и «Катюша». В общей сложности его песни и песни на стихи поэта звучали более чем в 80 фильмах. Не стало Окуджавы в 1997 году.
Кто еще родился 9 мая
-
Билли Джоэл (1949) — американский музыкант, автор-исполнитель песен и пианист.
-
Виктор Данилов-Данильян (1938) — советский и российский эколог, ученый, экономист, профессор.
-
Барбара Энн Скотт (1928 — 2012) — канадская фигуристка, олимпийская чемпионка.
-
Архиепископ Лука (1877 — 1961) — русский хирург и духовный писатель.
-
Говард Картер (1873 — 1939) — английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона.
-
Адам Опель (1837 — 1895) — немецкий бизнесмен, основатель автомобильного концерна Opel.
-
Христофор Миних (1683 — 1767) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.