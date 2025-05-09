Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 9 мая: у кого из звезд день рождения 9 мая
Хобби и развлечения

9 мая, 01:05

1 мин.

Кто родился 9 мая: список известных личностей

9 мая день рождения отмечает Федор Бондарчук
Мария Задорожная
Автор
Федор Бондарчук
Фото Сергей Лантюхов, Известия

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 мая.

Парад Победы в&nbsp;Москве.9 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Федор Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук — российский кинорежиссер, киноактер, продюсер и телеведущий. Родился 9 мая 1967 года в Москве. Сегодня ему исполняется 58 лет. Среди его известных работ «Обитаемый остров» и «Обитаемый остров. Схватка», «Сталинград», «Притяжение» и «Вторжение», сериал «Псих» и др.

Булат Окуджава

Булат Шалвович Окуджава — советский и российский поэт, композитор, прозаик и сценарист. Родился 9 мая 1924 года в Москве. Известен как автор популярных песен для таких кинофильмов, как «Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и «Катюша». В общей сложности его песни и песни на стихи поэта звучали более чем в 80 фильмах. Не стало Окуджавы в 1997 году.

Булат Окуджава
Фото Известия

Кто еще родился 9 мая

  • Билли Джоэл (1949) — американский музыкант, автор-исполнитель песен и пианист.

  • Виктор Данилов-Данильян (1938) — советский и российский эколог, ученый, экономист, профессор.

  • Барбара Энн Скотт (1928 — 2012) — канадская фигуристка, олимпийская чемпионка.

  • Архиепископ Лука (1877 — 1961) — русский хирург и духовный писатель.

  • Говард Картер (1873 — 1939) — английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона.

  • Адам Опель (1837 — 1895) — немецкий бизнесмен, основатель автомобильного концерна Opel.

  • Христофор Миних (1683 — 1767) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

Они влюбились в&nbsp;Россию: какие мировые звезды были у&nbsp;нас и&nbsp;остались в&nbsp;восторге.Они влюбились в Россию: какие мировые звезды были в стране и остались в восторге
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Читайте далее
Кто родился 12 мая: список известных личностей
Следующий материал
Кто родился 12 мая: список известных личностей

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18 ноя 15:55
Стали известны утвержденные даты новогодних праздников
18 ноя 12:05
Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей
17 ноя 12:15
В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск
14 ноя 21:10
Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки
14 ноя 13:45
Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов