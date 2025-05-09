Кто родился 9 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 мая.

Федор Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук — российский кинорежиссер, киноактер, продюсер и телеведущий. Родился 9 мая 1967 года в Москве. Сегодня ему исполняется 58 лет. Среди его известных работ «Обитаемый остров» и «Обитаемый остров. Схватка», «Сталинград», «Притяжение» и «Вторжение», сериал «Псих» и др.

Булат Окуджава

Булат Шалвович Окуджава — советский и российский поэт, композитор, прозаик и сценарист. Родился 9 мая 1924 года в Москве. Известен как автор популярных песен для таких кинофильмов, как «Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и «Катюша». В общей сложности его песни и песни на стихи поэта звучали более чем в 80 фильмах. Не стало Окуджавы в 1997 году.

Кто еще родился 9 мая