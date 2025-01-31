31 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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31 января отмечается День рождения русской водки, Международный день ювелира и Афанасий Ломонос. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения русской водки

31 января в России отмечается День рождения русской водки. Именно в этот день, в 1865 году, в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».

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Международные праздники

Международный день ювелира

31 января во всем мире празднуется Международный день ювелира. Это профессиональный праздник мастеров, что делают драгоценные изделия. Идея создания торжества впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», а уже в 2008 году на фестивале молодых ювелиров приняли решение учредить праздник.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 января

День рисования солнца на снегу.

День вдохновения сердца искусством.

День коктейля «Бренди Александр».

День горячего шоколада.

День скотча.

Международный день зебры.

Церковные праздники

День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, отмечается 31 января в православном календаре. Святитель Афанасий Александрийский, живший в IV веке, известен борьбой против арианства и выдающейся теологической деятельностью. Он оказывал большое влияние на формирование христианского учения и определение догм, в частности, о Божестве Христа.

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Святитель Кирилл, который жил в V веке, также принимал активное участие в христианской теологии и церковной жизни. Он известен своим противостоянием несторианству и защитой божественной Матери Сына Божия. Его работы, включая знаменитое «Послание к Несторию», сыграли важную роль в определении православного учения о Богородице.

Какие еще церковные праздники отмечаются 31 января

День памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских.

Традиции и приметы на 31 января

31 января православные вспоминают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, в народе — Афанасий Ломонос. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В праздник предки изгоняли ведьм. Считалось, что 31 января они собираются на шабаш и от веселья теряют голову. Поэтому перед сном хозяева заговаривали печные трубы, закрывали все двери и окна.

Важные дела переносили, иначе можно было не учесть какую-то мелочь и вся работа пойдет крахом.

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Что нельзя делать:

Назначать крестины мальчика — в будущем у него могут возникнуть проблемы с мужским здоровьем.

Переезжать — все невзгоды и напасти переедут в новое жилище.

Отправляться на рыбалку или в лес — можно потеряться и никогда не найти дорогу домой.

Отмечать новоселье — к проблемам с деньгами, ссорам и конфликтам.

Погодные приметы:

Вьюга и метель предвещают позднюю весну.

Оттепель — к ненастью и плохому урожаю картофеля.

Солнце выглянуло в полдень — к ранней весне.

Что произошло 31 января