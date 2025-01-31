31 января: какой сегодня праздник в России и в мире
31 января отмечается День рождения русской водки, Международный день ювелира и Афанасий Ломонос. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День рождения русской водки
31 января в России отмечается День рождения русской водки. Именно в этот день, в 1865 году, в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».
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Международные праздники
Международный день ювелира
31 января во всем мире празднуется Международный день ювелира. Это профессиональный праздник мастеров, что делают драгоценные изделия. Идея создания торжества впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», а уже в 2008 году на фестивале молодых ювелиров приняли решение учредить праздник.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 января
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День рисования солнца на снегу.
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День вдохновения сердца искусством.
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День коктейля «Бренди Александр».
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День горячего шоколада.
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День скотча.
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Международный день зебры.
Церковные праздники
День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских
День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, отмечается 31 января в православном календаре. Святитель Афанасий Александрийский, живший в IV веке, известен борьбой против арианства и выдающейся теологической деятельностью. Он оказывал большое влияние на формирование христианского учения и определение догм, в частности, о Божестве Христа.
Святитель Кирилл, который жил в V веке, также принимал активное участие в христианской теологии и церковной жизни. Он известен своим противостоянием несторианству и защитой божественной Матери Сына Божия. Его работы, включая знаменитое «Послание к Несторию», сыграли важную роль в определении православного учения о Богородице.
Какие еще церковные праздники отмечаются 31 января
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День памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских.
Традиции и приметы на 31 января
31 января православные вспоминают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, в народе — Афанасий Ломонос. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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В праздник предки изгоняли ведьм. Считалось, что 31 января они собираются на шабаш и от веселья теряют голову. Поэтому перед сном хозяева заговаривали печные трубы, закрывали все двери и окна.
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Важные дела переносили, иначе можно было не учесть какую-то мелочь и вся работа пойдет крахом.
Что нельзя делать:
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Назначать крестины мальчика — в будущем у него могут возникнуть проблемы с мужским здоровьем.
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Переезжать — все невзгоды и напасти переедут в новое жилище.
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Отправляться на рыбалку или в лес — можно потеряться и никогда не найти дорогу домой.
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Отмечать новоселье — к проблемам с деньгами, ссорам и конфликтам.
Погодные приметы:
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Вьюга и метель предвещают позднюю весну.
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Оттепель — к ненастью и плохому урожаю картофеля.
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Солнце выглянуло в полдень — к ранней весне.
Что произошло 31 января
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1714 год — Петр I учредил в Летнем дворце Санкт-Петербурга «Государев кабинет» — Кунсткамеру, старейший музей России.
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1864 год — в Москве открывается для посетителей первый в России «общедоступный зоологический сад» — московский зоопарк.
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1916 год — основан Нижегородский государственный университет.
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1921 год — началось крестьянское восстание в Сибири (Ишимское), причиной которого стало недовольство экономической политикой советской власти.
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1924 год — на 2-м съезде Советов СССР была утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.
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1932 год — запущена первая доменная печь Магнитогорского металлургического комбината.
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1950 год — президент США Гарри Трумэн объявил, что он отдал распоряжение о продолжении работ над созданием водородной бомбы.
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1966 год — запуск в СССР космической ракеты с автоматической межпланетной станцией «Луна-9», которая совершила мягкую посадку на Луну.
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1990 год — на Пушкинской площади в Москве открывается первый в СССР McDonald's на 900 мест (на тот момент самый большой в мире).
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1992 год — первый выпуск российского ток-шоу «Тема».