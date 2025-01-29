Лунный календарь на весь 2025 год

Наши предки использовали лунный календарь для предсказания удачных периодов для посева, сбора урожая, охоты и других важных дел. Сейчас лунный календарь по-прежнему остается актуальным. Хотя научно эффективность такого подхода и не была доказана, его активно применяют в агрономии для улучшения урожайности или для похода к парикмахеру. Люди обращаются к календарю также для того, чтобы гармонизировать жизнь в соответствии с природными ритмами.

Что такое лунный календарь

Лунный календарь — это система измерения времени, основанная на фазах Луны. А также на знаках зодиака, через которые она проходит. В календаре учитываются циклы Луны, которые составляют примерно 29,5 дня.

Влияние Луны на человека

Несмотря на то что научные исследования не подтверждают влияния фаз Луны на различные сферы жизни человека, многие предпочитают придерживаться астрологических рекомендаций.

Полнолуние

Полнолуние — это неблагоприятный день для начала новых проектов и принятия важных решений. Лучше сосредоточиться на самоанализе: определить, от каких вредных привычек или нездоровых отношений нужно избавиться. Полнолуние также усиливает разногласия, поэтому следует избегать серьезных дискуссий с близкими людьми, иначе они могут привести к ссорам и конфликтам.

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Растущая Луна

Отличное время, чтобы развивать навыки или учиться чему-то новому. Пробуйте заниматься творчеством, хобби или любыми другими активностями, которые способствуют вашему развитию.

Новолуние

Новолуние — это начало нового цикла.

Мощная, но спокойная энергия новолуния не подходит для завершения дел, важных переговоров, планирования будущего или крупных перемен в жизни. Лучше использовать эти дни для восстановления сил. Это период отдыха и размышлений. Воплощение задуманного стоит начинать на растущую Луну с новыми силами.

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Убывающая Луна

В фазу убывающей Луны лучше завершать начатые проекты или планы. Если у вас есть задачи, которые требуют завершения, то это — удачный момент.

Активная работа по приведению в порядок себя и своего окружения — вот задача периода убывающей Луны. Это время очищения и освобождения от всего лишнего: старых привычек, проблем и застоявшейся энергии. Рекомендуется убраться в доме, выкинуть все ненужное.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Положение Луны, как считается, влияет на различные аспекты жизни человека, такие как здоровье, эмоциональное состояние, успех в делах.

В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела, планировать важные события, заниматься творчеством и саморазвитием, налаживать отношения с людьми. Считается, что в эти дни легче достичь успеха.

Неблагоприятные дни — это, напротив, периоды, когда энергия Луны считается менее позитивной. В неблагоприятные дни лучше не начинать новые проекты, отказаться от принятия серьезных решений. Стоит также быть осторожным, так как можно столкнуться с препятствиями или неудачами.

Лунный календарь на 2025 год по месяцам

Январь 2025

Растущая Луна: с 1 по 13 января.

Полнолуние: 14 января.

Убывающая Луна: с 15 по 28 января.

Новолуние: 29 января.

Растущая Луна: с 30 по 31 января.

Благоприятные дни: 2, 8, 9, 23, 30.

Неблагоприятные дни: 7, 14, 15, 21, 28.

Февраль 2025

Растущая Луна: с 1 по 11 февраля.

Полнолуние: 12 февраля.

Убывающая Луна: с 13 по 27 февраля.

Новолуние: 28 февраля.

Благоприятные дни: 4, 5, 8, 10, 11, 18.

Неблагоприятные дни: 16, 21, 23, 27, 28.

Март 2025

Растущая Луна: с 1 по 13 марта.

Полнолуние: 14 марта.

Убывающая Луна: с 15 марта по 28 марта.

Новолуние: 29 марта.

Растущая Луна: с 30 по 31 марта.

Благоприятные дни: 10, 19, 20, 24, 25, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 2, 15, 21, 22.

Апрель 2025

Растущая Луна: с 1 по 12 апреля.

Полнолуние: 13 апреля.

Убывающая Луна: с 14 по 26 апреля.

Новолуние: 27 апреля.

Растущая Луна: с 28 по 30 апреля.

Благоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 28.

Неблагоприятные дни: 13, 20, 23, 24, 25, 27.

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Май 2025

Растущая Луна: с 1 по 11 мая.

Полнолуние: 12 мая.

Убывающая Луна: с 13 по 26 мая.

Новолуние: 27 мая.

Растущая Луна: с 28 по 31 мая.

Благоприятные дни: 1, 6, 7, 8, 10, 11, 31.

Неблагоприятные дни: 16, 18, 22, 23, 30.

Июнь 2025

Растущая Луна: с 1 по 10 июня.

Полнолуние: 11 июня.

Убывающая Луна: с 12 по 24 июня.

Новолуние: 25 июня.

Растущая Луна: с 26 по 30 июня.

Благоприятные дни: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 30.

Неблагоприятные дни: 13, 15, 19, 20, 22, 25.

Июль 2025

Растущая Луна: с 1 по 9 июля.

Полнолуние: 10 июля.

Убывающая Луна: с 11 по 23 июля.

Новолуние: 24 июля.

Растущая Луна: с 25 по 31 июля.

Благоприятные дни: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 13, 14, 18, 20, 21, 24.

Август 2025

Растущая Луна: с 1 по 8 августа.

Полнолуние: 9 августа.

Убывающая Луна: с 10 по 22 августа.

Новолуние: 23 августа.

Растущая Луна: с 24 по 31 августа.

Благоприятные дни: 2, 4, 5, 6, 7, 25, 27, 28, 30.

Неблагоприятные дни: 10, 12, 17, 18, 19, 22.

Сентябрь 2025

Растущая Луна: с 1 по 6 сентября.

Полнолуние: 7 сентября.

Убывающая Луна: с 8 по 20 сентября.

Новолуние: 21 сентября.

Растущая Луна: с 22 по 30 сентября.

Благоприятные дни: 2, 3, 4, 6, 20, 24, 25, 26, 27, 29.

Неблагоприятные дни: 7, 9, 14, 15, 21.

Октябрь 2025

Растущая Луна: с 1 по 6 октября.

Полнолуние: 7 октября.

Убывающая Луна: с 8 по 20 октября.

Новолуние: 21 октября.

Растущая Луна: с 22 по 31 октября

Благоприятные дни: 1, 2, 4, 18, 22, 23, 27.

Неблагоприятные дни: 10, 12, 14, 17.

Ноябрь 2025

Растущая Луна: с 1 по 4 ноября.

Полнолуние: 5 ноября.

Убывающая Луна: с 6 по 19 ноября.

Новолуние: 20 ноября.

Растущая Луна: с 21 по 30 ноября.

Благоприятные дни: 1, 3, 4, 6, 18, 25, 26.

Неблагоприятные дни: 7, 9, 16, 28.

Декабрь 2025

Растущая Луна: с 1 по 4 декабря.

Полнолуние: 5 декабря.

Убывающая Луна: с 6 по 19 декабря.

Новолуние: 20 декабря.

Растущая Луна: с 21 по 31 декабря.

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 10, 17, 23, 24, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 5, 7, 19, 27, 28.