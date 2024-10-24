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Какой сегодня праздник: что за день 24 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

24 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Фото Сергей Петров, news.ru, Global Look Press
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24 октября отмечается День подразделений специального назначения ВС РФ, Всемирный день борьбы с полиомиелитом и Филиппов день. Рассказали, какие еще праздники и важные даты выпали на этот день.

Праздники в России

День подразделений специального назначения ВС РФ

24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Российской Федерации (День спецназа). Дата празднования связана с событиями в Советском союзе. Так 24 октября 1950 года в СССР издали директиву, которая предписывала сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения.

Международные праздники

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Полиомиелит — это опасное вирусное заболевание, которое может привести к параличу. Чаще всего оно развивается у детей до 5 лет. Всемирный день борьбы с полиомиелитом учредили по инициативе международной неправительственной организации «Ротари Интернешнл», праздник отмечается ежегодно 24 октября.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом
Фото mtreasure, iStock

Его цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме заболеваемости полиомиелитом и последствиям, а также указать на необходимость проведения профилактических мер.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 октября

  • Всемирный день информации о развитии.

  • Российский день без бумаги.

  • Праздник любителя бильярда.

  • День памяти ракетчиков.

  • Международный день климатических действий.

  • День любви к теплым носкам.

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Церковные праздники

День памяти святого апостола от семидесяти Филиппа

Святой Филипп был евреем и родом из Кесарии Палестинской. Вслед за святым Стефаном, ученики Иисуса выбрали его в число диаконов. Когда начались гонения на христиан Филипп покинул Иерусалим и добрался до одного из самарийских городов, где стал проповедовать веру в Христа. Апостол рассказывал всем желающим о Боге, а также творил чудеса, чем очень удивлял окружающих. Святой изгонял злых духов, исцелял больных и в результате обернул многих язычников в христианскую веру.

День памяти святого апостола от семидесяти Филиппа
Фото Vera Tikhonova, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 24 октября

  • Праздник иконы Божией Матери «Вододательница».

  • Собор преподобных Оптинских старцев.

Традиции и приметы на 24 октября

24 октября православная церковь чтит память святого апостола от семидесяти Филиппа, в народном календаре — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Праздник предки старались посвятить своему дому. Важно было сделать уборку, чтобы в жилище было чисто. Согласно поверью, тот, кто нарушит данное правило, весь год будет в долгах и без денег.

  • Хозяйки занимались рукоделием и вышиванием канителью.

Девушка вышивает
Фото Hiraman, iStock

Что нельзя делать

  • Играть с огнем — нечистая сила может прийти в дом и принести беды и несчастья.

  • Ссориться, ругаться, спорить — к проблемам.

  • Ходить в лес, особенно молодым девушкам — к смертельной опасности.

  • Лениться, откладывать запланированные дела на потом — к неудачам.

Погодные приметы

  • Выпал иней — будет снегопад.

  • Утренний туман предвещает оттепель.

  • Если утром идет снег, зима будет суровой.

  • Ясное ночное небо — к морозам.

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