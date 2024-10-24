24 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

24 октября отмечается День подразделений специального назначения ВС РФ, Всемирный день борьбы с полиомиелитом и Филиппов день. Рассказали, какие еще праздники и важные даты выпали на этот день.

Праздники в России

День подразделений специального назначения ВС РФ

24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Российской Федерации (День спецназа). Дата празднования связана с событиями в Советском союзе. Так 24 октября 1950 года в СССР издали директиву, которая предписывала сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения.

Международные праздники

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Полиомиелит — это опасное вирусное заболевание, которое может привести к параличу. Чаще всего оно развивается у детей до 5 лет. Всемирный день борьбы с полиомиелитом учредили по инициативе международной неправительственной организации «Ротари Интернешнл», праздник отмечается ежегодно 24 октября.

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Его цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме заболеваемости полиомиелитом и последствиям, а также указать на необходимость проведения профилактических мер.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 октября

Всемирный день информации о развитии.

Российский день без бумаги.

Праздник любителя бильярда.

День памяти ракетчиков.

Международный день климатических действий.

День любви к теплым носкам.

Церковные праздники

День памяти святого апостола от семидесяти Филиппа

Святой Филипп был евреем и родом из Кесарии Палестинской. Вслед за святым Стефаном, ученики Иисуса выбрали его в число диаконов. Когда начались гонения на христиан Филипп покинул Иерусалим и добрался до одного из самарийских городов, где стал проповедовать веру в Христа. Апостол рассказывал всем желающим о Боге, а также творил чудеса, чем очень удивлял окружающих. Святой изгонял злых духов, исцелял больных и в результате обернул многих язычников в христианскую веру.

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Какие еще церковные праздники отмечают 24 октября

Праздник иконы Божией Матери «Вододательница».

Собор преподобных Оптинских старцев.

Традиции и приметы на 24 октября

24 октября православная церковь чтит память святого апостола от семидесяти Филиппа, в народном календаре — Филиппов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Праздник предки старались посвятить своему дому. Важно было сделать уборку, чтобы в жилище было чисто. Согласно поверью, тот, кто нарушит данное правило, весь год будет в долгах и без денег.

Хозяйки занимались рукоделием и вышиванием канителью.

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Что нельзя делать

Играть с огнем — нечистая сила может прийти в дом и принести беды и несчастья.

Ссориться, ругаться, спорить — к проблемам.

Ходить в лес, особенно молодым девушкам — к смертельной опасности.

Лениться, откладывать запланированные дела на потом — к неудачам.

Погодные приметы