Кто родился 24 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 октября.
Аркадий Райкин
Аркадий Исаакович Райкин — советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, Народный артист СССР. Родился 24 октября 1911 года в Риге, Латвия. Вместе с писателем-сатириком Поляковым создал первые театральные программы «На чашку чая», «Не проходите мимо», «Откровенно говоря». Выступления Райкина на радио и телевидении, аудиозаписи его миниатюр пользовались огромной популярностью у публики. Особенно известны театральные номера, в которых актер быстро меняет облик. Не стало артиста в 1987 году.
Кевин Клайн
Кевин Дилейни Клайн — американский актер, лауреат премии «Оскар» и трех премий «Тони». Родился 24 октября 1947 года в Миссури, США. Сегодня ему исполняется 77 лет. Стал популярен, сыграв в эксцентрической комедии «Рыбка по имени Ванда». Также он снимался в фильмах «Выбор Софи», «Большое разочарование», «Я люблю тебя до смерти» и др.
Кто еще родился 24 октября
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Уэйн Руни (1985) — английский футболист, нападающий сборной Англии.
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Динара Асанова (1942 — 1985) — советский режиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
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Венедикт Ерофеев (1938 — 1990) — советский писатель.
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Надежда Троян (1921 — 2011) — советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза.
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Серго Орджоникидзе (1886 — 1937) — советский государственный и политический деятель.
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Константин Юон (1875 — 1958) — русский и советский живописец, теоретик искусства, Народный художник СССР.
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Даниэль Сваровски (1862 — 1956) — австрийский предприниматель, основатель хрустальной империи.
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Вильгельм Вебер (1804 — 1891) — немецкий физик.
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Парацельс (1493 — 1541) — швейцарский врач и алхимик.