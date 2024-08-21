21 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

21 августа отмечается День офицера России, День поэта и Мирона Ветрогона. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День офицера России

День офицера России отмечается 21 августа с недавних пор. Инициатором учреждения отдельного праздника для представителей офицерских званий выступила профильная общественная организация. Поскольку главная задача офицеров — защита суверенитета страны, для празднования выбирали канун Дня государственного флага Российской Федерации.

Международные праздники

День поэта

День поэта ежегодно отмечается 21 августа. Он был основан в 1994 году Уильямом Сигхартом — британским филантропом, предпринимателем и издателем. Он также основал крупную церемонию награждения поэтов, которая вручается раз в год.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 августа

День без косметики и макияжа.

Праздник старых бурдюков.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

День сладкого чая в США.

День истории железной дороги в Эстонии.

День молодежи в Марокко.

Церковные праздники

День памяти святителя Мирона Чудотворца

Святитель Мирон, епископ Критский, в молодости был семейным, занимался земледелием. Славился добротой, помогал всем обращавшимся к нему за помощью.

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Однажды глубоко уважающие святого критяне попросили его принять сан пресвитера в родном городе Равкии, а затем избрали его епископом Крита. Мудро управляя своей паствой, Мирон получил от Господа дар чудотворений. Во время наводнения реки Тритон он остановил ее течение и перешел по ней. Умер Святитель Мирон в столетнем возрасте.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 августа

Праздник Толгской иконы Божией Матери.

День памяти преподобного Григория Синаита.

День памяти святителя Емилиана Кизического.

Традиции и приметы на 21 августа

21 августа по народному календарю отмечается день Мирона Ветрогона. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.

Традиции праздника:

Если в семье кто-то болел, предки брали его одежду, стирали и сушили на ветру, а затем снова надевали на больного. По поверьям, такой обряд даровал здоровье.

Славяне ходили в этот день в лес за брусникой и ежевикой. Ягоды ели в свежем виде, а также готовили из них варенье, вино и кисель.

День считался благоприятным для загадывания желаний и заговоров, их следовало читать на ветру.

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Что нельзя делать:

Поднимать мелкие деньги и вещи на улице, считалось, что в уличной пыли прятались демоны.

Подметать, пылесосить и мыть дома полы — таким образом можно было вымести из жилища благополучие.

Погодные приметы: