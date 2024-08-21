Кто родился 21 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 августа.

Николай Валуев

Николай Валуев — российский боксер-профессионал, политик и общественный деятель. Родился 21 августа 1973 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 51 год. Стал первым россиянином, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.

Кэрри-Энн Мосс

Кэрри-Энн Мосс — канадская актриса. Родилась 21 августа 1967 года в Бернаби, Канада. Сегодня ей исполняется 57 лет. Получила мировую известность после исполнения роли Тринити в серии фильмов «Матрица». Также известна по роли Джери Хогарт в телесериалах киновселенной Marvel.

Кэрри-Энн Мосс. Фото Global Look Press

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