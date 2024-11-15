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Какой сегодня праздник: что за день 15 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

15 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День шоколадного кекса
Фото john shepherd, iStock
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15 ноября отмечается Всероссийский день призывника, День шоколадного кекса, День Акиндина и Пигасия. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника был установлен распоряжением президента Российской Федерации 12 ноября 1992 года с целью повышения общественной значимости и престижа военной службы, а также для улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. Этот день отмечается ежегодно 15 ноября.

Всероссийский день призывника
Фото bestravelvideo, iStock

Считается праздником для всех молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, которые призываются на военную службу в силовые структуры Российской Федерации.

Международные праздники

День шоколадного кекса

15 ноября отмечается День шоколадного кекса. Многим это лакомство знакомо с детства, оно отличается мягким и воздушным тестом, слегка влажным, с добавлением сухофруктов и орехов. История этого знаменитого кондитерского изделия восходит к Древнему Риму, когда люди любили сочетать орехи, гранат, изюм и прочие ингредиенты в ячменном пюре. Название «кекс» появилось в Средние века, а его популярность в качестве десерта начала расти в XVI веке.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 15 ноября

  • День молочных коктейлей;

  • День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ;

  • День восьми миллиардов;

  • Европейский день музыкальной терапии;

  • Всемирный день вторичной переработки.

Церковные праздники

Дeнь пaмяти мучeникoв Aкиндинa, Пигacия, Aффoния, Елпидифopa, Aнeмпoдиcтa

День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора и Анемподиста отмечается 15 ноября по новому стилю. Эти святые были исповедниками христианской веры и стали мучениками в период гонений на христиан. Их подвиги олицетворяют стойкость духа и верность христианским идеалам.

Дeнь пaмяти мучeникoв Aкиндинa, Пигacия, Aффoния, Елпидифopa, Aнeмпoдиcтa
Фото o_sa, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 15 ноября

  • Праздник Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери.
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Традиции и приметы на 15 ноября

15 ноября православная церковь отмечает Дeнь пaмяти мучeникoв Aкиндинa, Пигacия, Aффoния, Елпидифopa, Aнeмпoдиcтa. В народе — День Акиндина и Пигасия. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки считали, что до этого дня дом необходимо было полностью подготовить к зимнему сезону, завершить ремонты и навести порядок.

  • В день Акиндина и Пигасия люди часто обращались с молитвами о защите семьи от болезней, а также просили здоровья для своих близких и детей.

  • До 15 ноября хозяйкам следовало убедиться, что все запасы на зиму готовы и ничто не забыто.

Уборка дома
Фото LumiNola, iStock

Что нельзя делать

  • Ссориться или сплетничать — конфликты и обсуждение других людей могут привлечь в дом негативную энергию на всю зиму.

  • Заниматься тяжелым физическим трудом — к неудачам.

  • Строить большие планы — они могут остаться нереализованными.

Погодные приметы

  • Если 15 ноября погода облачная, то зима обещает быть снежной; если солнечная — стоит ожидать морозную и сухую зиму.

  • Вороны летают низко или роются в земле — к быстрому похолоданию и снегопаду.

  • На рассвете видно звезды — будут сильные холода впереди.

  • Если снег падает плавно и без ветра, зима, вероятнее всего, будет мягкой.

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