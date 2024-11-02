Календарь магнитных бурь в ноябре 2024 года: когда будут и как повлияют на самочувствие

По прогнозам ученых, в ноябре 2024 года жителей Земли ждет череда сильнейших геомагнитных возмущений. Собрали календарь магнитных бурь на месяц и вместе с врачом рассказали, как обезопасить себя в это время.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли. Они происходят, когда вспышки на поверхности Солнца высвобождают заряженные частицы. Они двигаются с настолько высокой скоростью, что могут проникать в магнитное поле Земли. Это и вызывает возмущения.

Самое известное следствие магнитных бурь — это перебои в работе техники. Например, в это время наблюдаются проблемы со спутниковой связью, радио и некоторыми системами навигации. Магнитные бури также вызывают особо яркое Северное Сияние. Временные изменения магнитного поля могут оказывать влияние и на здоровье людей.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Прямая связь между колебаниями солнечной активности и здоровьем человека не доказана. Однако многие отмечают ухудшения самочувствия в этот период. Вспышки на Солнце действительно способны влиять на уровень атмосферного давление, а уже оно — на состояние человека.

Из-за скачков артериального давления также могут возникать другие патологические состояния:

упадок сил, туман в голове;

головная боль;

бессонница;

учащенное сердцебиение.

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Магнитные бури в ноябре 2024 года

Для прогнозов возникновения магнитных бурь ученые используют данные со спутников Земли и результаты наблюдений за космическими телами. Возмущения, которые ожидаются в ноябре, могут стать самыми интенсивными за весь год. Наиболее сильные возмущения ожидаются 1, 3, 9, 17 и 20 числа. В остальные дни бури будут характеризоваться меньшей интенсивностью, что не должно существенно повлиять на самочувствие

Стоит отметить, что солнечная активность очень непредсказуема. Наиболее точный прогноз по геомагнитным возмущениям можно сделать в лучшем случае за сутки.

Что делать во время магнитных бурь

Несмотря на то что среди ученых нет единого мнения относительно влияния магнитных бурь на самочувствие, все равно рекомендуется следовать общим рекомендациям по поддержанию здоровья. Старайтесь правильно питаться, хорошо высыпаться и пить достаточно воды. Также к общим рекомендациям в дни магнитных бурь относится контроль за артериальным давлением.

Если вы подозреваете, что ухудшение вашего самочувствия связано с солнечной активностью, то необходимо на протяжении одного-двух месяцев вести дневник с описанием симптомов. Одновременно следите за сообщениями о геомагнитных бурях в новостях и отмечайте их в дневнике. Если увидели взаимосвязь, обратитесь к врачу, чтобы он дал индивидуальные рекомендации.

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У магнитных бурь есть две фазы. Фаза нарастания длится примерно семь часов, фаза восстановления — около трех суток. Поэтому соблюдать эти рекомендации стоит минимум в течение четырех суток с начала очередного геомагнитного возмущения.