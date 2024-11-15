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Кто родился сегодня 15 ноября: у кого из звезд день рождения 15 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 15 ноября: список известных личностей

15 ноября актрисе Шейлин Вудлин исполняется 33 года
Мария Задорожная
Автор
Шейлин Вудлин
Фото Dia Dipasupi, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 ноября.

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Шейлин Вудлин

Шейлин Дайанн Вудли — американская модель и актриса. Родилась 15 ноября 1991 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 33 года. Получила известность благодаря телесериалу «Тайная жизнь американского подростка», трилогии «Дивергент», фильмам «Виноваты звезды», «Мавританец», «Белая птица в метели», «Большая маленькая ложь», «Во власти стихии» и «Последствия».

Франсуа Озон

Франсуа Озон — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 15 ноября 1967 в Париже, Франция. Сегодня ему исполняется 57 лет. Известен острой сатирой и свободными взглядами на человеческую сексуальность. Он завоевал международную популярность благодаря своим фильмам «8 женщин» и «Бассейн».

Франсуа Озон.
Фото Le Segretain, Getty Images

Кто еще родился 15 ноября

  • Федор Лавров (1975) — российский актер театра и кино, режиссер.

  • Игорь Ливанов (1953) — советский и российский актер, Заслуженный артист РФ.

  • Игорь Стечкин (1922 — 2001) — советский и российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник.

  • Михаил Якушин (1910 — 1997) — советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.

  • Владимир Русанов (1875 — 1913) — русский путешественник, полярный исследователь.

  • Август Крог (1874 — 1949) — датский физиолог, профессор, Нобелевский лауреат.

  • Александра Яблочкина (1866 — 1964) — русская театральная актриса, Народная артистка СССР.

  • Герхарт Гауптман (1862 — 1946) — немецкий драматург, Нобелевский лауреат.

  • Павел Мочалов (1800 — 1848) — русский актер.

  • Мишель Шаль (1793 — 1880) — французский геометр и историк математики.

  • Иоганн Каспар Лафатер (1741 — 1801) — швейцарский писатель, богослов и поэт.

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