Кто родился 15 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 ноября.

Шейлин Вудлин

Шейлин Дайанн Вудли — американская модель и актриса. Родилась 15 ноября 1991 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 33 года. Получила известность благодаря телесериалу «Тайная жизнь американского подростка», трилогии «Дивергент», фильмам «Виноваты звезды», «Мавританец», «Белая птица в метели», «Большая маленькая ложь», «Во власти стихии» и «Последствия».

Франсуа Озон

Франсуа Озон — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 15 ноября 1967 в Париже, Франция. Сегодня ему исполняется 57 лет. Известен острой сатирой и свободными взглядами на человеческую сексуальность. Он завоевал международную популярность благодаря своим фильмам «8 женщин» и «Бассейн».

Фото Le Segretain, Getty Images

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