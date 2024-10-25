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К Земле приближается мощная электромагнитная буря
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:25

1 мин.

К Земле приближается мощная электромагнитная буря

Мария Задорожная
Автор
У девушки болит голова на работе
Фото PeopleImages, iStock
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Мощная магнитная буря накроет Землю из-за вспышки на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, исключительно неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но всё же мимо планеты», — говорится в публикации.

Утверждается, что пик солнечной активности придется на субботу, 26 октября. До этого будет период максимальной активности Солнца, когда космические погодные явления станут более частыми. Отмечается, что солнечная активность уже привела к увеличению видимости полярных сияний, воздействию на спутники и инфраструктуру в последние месяцы.

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