К Земле приближается мощная электромагнитная буря

Мощная магнитная буря накроет Землю из-за вспышки на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, исключительно неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но всё же мимо планеты», — говорится в публикации.

Утверждается, что пик солнечной активности придется на субботу, 26 октября. До этого будет период максимальной активности Солнца, когда космические погодные явления станут более частыми. Отмечается, что солнечная активность уже привела к увеличению видимости полярных сияний, воздействию на спутники и инфраструктуру в последние месяцы.