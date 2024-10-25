Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог рассказала, как понять, что в отношениях нарушены границы
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Психолог рассказала, как понять, что в отношениях нарушены границы

Мария Задорожная
Автор
Пара ссорится
Фото skynesher, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В беседе с «СЭ» клинический психолог Милана Погорелова отметила, что нарушение границ в отношениях чаще всего происходит незаметно. Человек может испытывать чувство неясного дискомфорта, но не понимать его причин. Поэтому эксперт выделила несколько признаков, которые помогут понять, что личные границы в отношениях под угрозой.

Так чувство постоянной подавленности и усталости может указывать на нарушение границ, ведь в здоровых отношениях человек не чувствует себя морально истощенным.

«Если вам часто кажется, что вы повинны за свои потребности или желания, это может указывать на нарушение границ. Здоровые отношения не должны заставлять вас чувствовать, что вы ущемляете чьи-то права, когда стремитесь удовлетворить свои собственные нужды», — добавила специалист.

На нарушение границ в отношениях может указывать и принятие решений партнером без участия другого. В здоровой паре влюбленные идут на компромиссы и заранее обсуждают важные вопросы вместе.

«Если вы начали терять ощущение собственного «я» и перестали быть уверенными в своих желаниях и предпочтениях, это может указывать на то, что ваши границы постоянно нарушаются. Настоящие партнеры должны поддерживать вас, а не затмевать вашу индивидуальность», — отметила Погорелова.

Кроме того, к признакам нарушения границ в отношениях психолог отнесла отсутствие уважения к личному времени и пространству партнера, постоянный контроль и частые конфликты.

Чем может быть полезен стресс: как переживания помогают стать лучше. Переживать не всегда плохо: как стресс помогает в жизни
Психология
Новости холдинга
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

Olimpbet awards

Последние новости
15:25
К Земле приближается мощная электромагнитная буря
01:05
Кто родился 25 октября: список известных личностей
00:05
25 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
24 окт 14:35
Предприниматель рассказал, как ведение календаря помогает в борьбе со стрессом
24 окт 01:05
Кто родился 24 октября: список известных личностей