«Вайб» стал словом года по версии «Грамоты.ру»

Портал «Грамота.ру» объявил слово 2024 года. Эта честь досталась термину «вайб». По определению портала, «вайб» означает «атмосферу, эмоциональное состояние или общее чувство, исходящее от чего-либо или кого-либо».

Эксперты платформы объясняют, что это слово пришло «из зарубежных соцсетей» и стало популярным в результате появления производных слов и фраз, таких как «вайбовый», «повайбить» и «плюс вайб».

В преддверии Дня словарей и энциклопедий, который отмечается 22 ноября, портал опубликовал шорт-лист из 11 слов, отобранных на основании анализа публикаций в СМИ и на социальных платформах. Этот шорт-лист был разослан 400 экспертам-филологам из разных уголков России, и каждый из них имел возможность голосовать за несколько вариантов. В результате слово «вайб» получило 256 голосов, «скуф» занял вторую позицию с 229 голосами, а слово «прилет» стало третьим, набрав 124 голоса.

По словам руководителя портала Константина Деревянко, в процессе голосования произошла настоящая борьба, но тройка лидеров была определена достаточно быстро.

Он отметил, что слова «прилет», «скуф» и «вайб» отражают «зеркало суровой реальности, антигероя нашего времени и надежду». Деревянко также добавил, что голосование велось в режиме реального времени с подсчетом промежуточных результатов четыре раза в день. Сначала кандидаты шли с минимальным отрывом, и на короткий период лидировал «скуф», но уже через сутки словосочетание «вайб» вырвалось вперед и стало удерживать свои позиции.

В прошлом году «Грамота.ру» объявила словом года «нейросеть». Как и в предыдущем году, новое слово будет включено в метасловарь портала, и эксперты подготовят для него словарное определение и примеры употребления.

Кроме того, в этом году «Грамота.ру» отобрала слова года в четырех специальных отраслях. В номинации «Экономика и финансы» победил термин «маркетплейс», в «Медицине и здоровье» — «микроРНК», в «Информационных технологиях» — «промпт», а в «Культуре и развлечениях» — «подкаст».