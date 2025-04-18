Названы дата и место проведения «Евровидения-2025»

В 2025 году 69-й международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в швейцарском городе Базель. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

По предоставленным данным, первый полуфинал намечен на вторник, 13 мая, второй пройдет в четверг, 15 мая, а финал состоится в субботу, 17 мая. Выступления участников будут организованы на арене St. Jakobshalle.

В соответствии с правилами конкурса «Евровидение» право на проведение следующего мероприятия получает страна — победительница прошлого года. В 2024 году победу одержал швейцарский рэпер Nemo, который набрал 591 балл по результатам голосования жюри и зрителей. Таким образом, в 2025 году «Евровидение» пройдет в Швейцарии. Это будет уже третий раз, когда страна принимает конкурс: первый, в 1956 году, состоялся в Лугано, а в 1989 году конкурс проходил в Лозанне.