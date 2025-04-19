Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 19 апреля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

19 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

19 апреля отмечается День российской полиграфии
Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
День российской полиграфии
Фото jovan_epn, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

19 апреля отмечается День российской полиграфии, Международный день цирка и Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российской полиграфии

19 апреля в России отмечается День российской полиграфии. Именно 19 апреля 1563 года Иван Федоров напечатал первую книгу в истории русского государства — «Апостол».

Календарь профессиональных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь профессиональных праздников на 2025 год

Международные праздники

Международный день цирка

Международный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля. В 2025 году торжество выпало на 19 апреля. Это праздник всего циркового сообщества и любителей этого искусства.

Международный день цирка
Фото davit85, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 апреля

  • День работника ломоперерабатывающей отрасли России.

  • День подснежника.

  • День велосипеда.

  • День степи в Калмыкии.

  • День врожденной диафрагмальной грыжи.

  • День ликера «Амаретто».

  • День сушки на бельевой веревке.

  • День юридической службы МВД РФ.

  • День образования службы занятости РФ.

Церковные праздники

День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского

День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, отмечается 19 апреля. Святитель Евтихий был близким соратником святого Иоанна Златоуста и известен своей благочестивой жизнью и мудрым управлением Церковью. Он сыграл важную роль в развитии христианского учения и многих церковных делах своего времени.

День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского
Фото scaliger, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 19 апреля

  • Великая суббота Страстной недели.

  • День памяти святых 120 персидских мучеников.

  • День памяти преподобной Платониды Сирской.

  • День памяти равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.

Православный календарь на&nbsp;апрель 2025 года: основные праздники и&nbsp;церковные обычаи.Православный календарь на апрель 2025 года: основные праздники и церковные обычаи

Традиции и приметы на 19 апреля

19 апреля в народе отмечается Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Символами праздника предки считали яблоки и горох. Поэтому хозяйки пекли пироги только с этой начинкой.

  • Женщины выносили к цветущим яблоням полотенца, которые считались приданым их дочерей, и вытряхивали. Так они просили удачного замужества ребенку.

  • Беременные девушки держались за ствол яблони, чтобы ребенок родился здоровый.

Печь пироги с яблоками
Фото GMVozd, iStock

Что нельзя делать:

  • Гнуть, ломать и рубить яблони — к несчастью.

  • Незамужним девушкам срывать яблоневый цвет — к одиночеству.

  • Беременным девушкам ходить с распущенными волосами — роды пройдут тяжело.

Погодные приметы:

  • День тихий и теплый — к урожаю гороха, а дождь и ветер — к плохому урожаю гороха.

  • Безветренный день сулит отличный урожай яровых.

  • Утренний туман — к сухой погоде до конца месяца.

Что произошло 19 апреля

  • 1563 год — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги — «Апостола».

  • 1780 год — создав Управу благочиния, Екатерина II начала полицейскую реформу в Российской империи.

  • 1783 год — Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.

  • 1925 год — первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты «Пионерская зорька».

  • 1935 год — в СССР основано спортивное общество «Спартак».

  • 1943 год — секретным Постановлением Совета народных комиссаров СССР образован СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!» — ряд независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время ВОВ, — Прим. Ред.).

  • 1956 год — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-6».

  • 1970 год — на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101, позже прозванный «копейкой».

  • 1971 год — запуск первой советской орбитальной станции «Салют».

  • 1977 год — катастрофа Ан-24 в Моэ, крупнейшая авиакатастрофа в Эстонии.

  • 1987 год — семья Симпсонов впервые появляются в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».

Календарь необычных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь самых необычных праздников на 2025 год
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Читайте далее
Кто родился 19 апреля: список известных личностей
Следующий материал
Кто родился 19 апреля: список известных личностей

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
01:05
Кто родился 19 апреля: список известных личностей
18 апр 12:15
Названы дата и место проведения «Евровидения-2025»
18 апр 06:00
Как будут праздновать Пасху в Москве в 2025 году: список мероприятий
18 апр 01:05
Кто родился 18 апреля: список известных личностей
18 апр 00:05
18 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире