19 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 апреля отмечается День российской полиграфии, Международный день цирка и Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российской полиграфии

19 апреля в России отмечается День российской полиграфии. Именно 19 апреля 1563 года Иван Федоров напечатал первую книгу в истории русского государства — «Апостол».

Международные праздники

Международный день цирка

Международный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля. В 2025 году торжество выпало на 19 апреля. Это праздник всего циркового сообщества и любителей этого искусства.

Фото davit85, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 апреля

День работника ломоперерабатывающей отрасли России.

День подснежника.

День велосипеда.

День степи в Калмыкии.

День врожденной диафрагмальной грыжи.

День ликера «Амаретто».

День сушки на бельевой веревке.

День юридической службы МВД РФ.

День образования службы занятости РФ.

Церковные праздники

День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского

День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, отмечается 19 апреля. Святитель Евтихий был близким соратником святого Иоанна Златоуста и известен своей благочестивой жизнью и мудрым управлением Церковью. Он сыграл важную роль в развитии христианского учения и многих церковных делах своего времени.

Фото scaliger, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 19 апреля

Великая суббота Страстной недели.

День памяти святых 120 персидских мучеников.

День памяти преподобной Платониды Сирской.

День памяти равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.

Традиции и приметы на 19 апреля

19 апреля в народе отмечается Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Символами праздника предки считали яблоки и горох. Поэтому хозяйки пекли пироги только с этой начинкой.

Женщины выносили к цветущим яблоням полотенца, которые считались приданым их дочерей, и вытряхивали. Так они просили удачного замужества ребенку.

Беременные девушки держались за ствол яблони, чтобы ребенок родился здоровый.

Фото GMVozd, iStock

Что нельзя делать:

Гнуть, ломать и рубить яблони — к несчастью.

Незамужним девушкам срывать яблоневый цвет — к одиночеству.

Беременным девушкам ходить с распущенными волосами — роды пройдут тяжело.

Погодные приметы:

День тихий и теплый — к урожаю гороха, а дождь и ветер — к плохому урожаю гороха.

Безветренный день сулит отличный урожай яровых.

Утренний туман — к сухой погоде до конца месяца.

Что произошло 19 апреля