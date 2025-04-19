19 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
19 апреля отмечается День российской полиграфии, Международный день цирка и Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День российской полиграфии
19 апреля в России отмечается День российской полиграфии. Именно 19 апреля 1563 года Иван Федоров напечатал первую книгу в истории русского государства — «Апостол».
Международные праздники
Международный день цирка
Международный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля. В 2025 году торжество выпало на 19 апреля. Это праздник всего циркового сообщества и любителей этого искусства.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 апреля
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День работника ломоперерабатывающей отрасли России.
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День подснежника.
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День велосипеда.
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День степи в Калмыкии.
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День врожденной диафрагмальной грыжи.
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День ликера «Амаретто».
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День сушки на бельевой веревке.
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День юридической службы МВД РФ.
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День образования службы занятости РФ.
Церковные праздники
День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского
День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, отмечается 19 апреля. Святитель Евтихий был близким соратником святого Иоанна Златоуста и известен своей благочестивой жизнью и мудрым управлением Церковью. Он сыграл важную роль в развитии христианского учения и многих церковных делах своего времени.
Какие еще церковные праздники отмечаются 19 апреля
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Великая суббота Страстной недели.
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День памяти святых 120 персидских мучеников.
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День памяти преподобной Платониды Сирской.
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День памяти равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.
Традиции и приметы на 19 апреля
19 апреля в народе отмечается Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Символами праздника предки считали яблоки и горох. Поэтому хозяйки пекли пироги только с этой начинкой.
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Женщины выносили к цветущим яблоням полотенца, которые считались приданым их дочерей, и вытряхивали. Так они просили удачного замужества ребенку.
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Беременные девушки держались за ствол яблони, чтобы ребенок родился здоровый.
Что нельзя делать:
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Гнуть, ломать и рубить яблони — к несчастью.
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Незамужним девушкам срывать яблоневый цвет — к одиночеству.
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Беременным девушкам ходить с распущенными волосами — роды пройдут тяжело.
Погодные приметы:
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День тихий и теплый — к урожаю гороха, а дождь и ветер — к плохому урожаю гороха.
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Безветренный день сулит отличный урожай яровых.
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Утренний туман — к сухой погоде до конца месяца.
Что произошло 19 апреля
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1563 год — в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги — «Апостола».
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1780 год — создав Управу благочиния, Екатерина II начала полицейскую реформу в Российской империи.
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1783 год — Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
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1925 год — первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты «Пионерская зорька».
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1935 год — в СССР основано спортивное общество «Спартак».
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1943 год — секретным Постановлением Совета народных комиссаров СССР образован СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!» — ряд независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время ВОВ, — Прим. Ред.).
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1956 год — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-6».
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1970 год — на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101, позже прозванный «копейкой».
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1971 год — запуск первой советской орбитальной станции «Салют».
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1977 год — катастрофа Ан-24 в Моэ, крупнейшая авиакатастрофа в Эстонии.
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1987 год — семья Симпсонов впервые появляются в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».