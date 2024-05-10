Кашель после еды: что это такое и почему возникает
Кашель после еды может быть реакцией на определенную пищу или признаком серьезных проблем. Поговорили с врачами Алексеем Боярко и Михаилом Кутушовым о причинах такого явления и о том, можно ли его вылечить.
Состояния, при которых может возникать кашель после еды
Астма
Астматический кашель в разы усиливается после холодных напитков или пищи. По незнанию его можно перепутать с реакцией на переохлаждение горла. Особенно если астма не диагностирована. В этом случае важно обратить внимание на дополнительные симптомы.
Кашель сопровождается свистящим дыханием, одышкой и чувством стеснения в груди.
Аллергия
Кашель — одна из реакций на аллерген. Пищевая аллергия возникает на огромное количество продуктов. При склонности к ней пробовать незнакомую или экзотическую еду нужно с большой осторожностью.
Помимо кашля, на аллергию будут указывать зуд во рту, отек губ и языка, крапивница.
Также признаками аллергии могут быть хрипы и затрудненное дыхание.
Рефлекторная реакция организма
Некоторые продукты сами по себе провоцируют кашель, поскольку раздражают слизистую оболочку глотки и пищевода. Это, в частности:
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острая пища (с большим количеством перца и других специй);
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кислая или слишком соленая пища;
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газированные напитки.
Кашель в таких случаях сухой. Обычно он проходит после обильного питья.
Кроме того, провоцировать кашель может алкоголь. Он расслабляет мышцы пищевода и способствует рефлюксу, то есть забросу содержимого желудка обратно в пищевод. Из-за этого раздражается слизистая и возникает кашель.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
При этом состоянии нарушена работа верхних отделов пищеварительного тракта. Это приводит к постоянному обратному забросу содержимого желудка в пищевод и область гортаноглотки. Кашель может усиливаться в положении лежа.
Кроме кашля появляется изжога и кислый привкус во рту. Состояние может ухудшаться после переедания, жирной или острой пищи.
Как понять, что кашель после еды — признак болезни
Кашель после еды может быть признаком двух заболеваний — астмы и ГЭРБ. Впрочем, это достаточно неспецифический симптом, только по нему нельзя судить о наличии или отсутствии заболевания.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
Першение, боль или ощущение кома в горле, чувство жжения языка — тоже не специфичные симптомы ГЭРБ.
Насторожиться стоит, если есть несколько проявлений болезни. Например, крапивница после куриного мяса или морепродуктов или ощущение удушья.
Дополнительные симптомы ГЭРБ:
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кашель становится хроническим, при этом откашляться не получается;
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после плотного ужина либо в положении лежа возникают внезапные приступы кашля с удушьем;
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появляется осиплость голоса;
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усиливается слюноотделение;
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после еды появляется изжога, отрыжка, срыгивание съеденной пищей, особенно при наклоне вниз после еды;
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отмечается боль за грудиной (иногда ее можно принять за стенокардию);
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возникает ощущение затрудненного глотания (дисфагия), когда кажется, что еда или напитки «застревают» в области глотки и пищевода.
Иногда могут встречаться стоматологические проявления рефлюксной болезни в виде поражения (эрозии) эмали зубов.
Даже при наличии нескольких перечисленных признаков нельзя самостоятельно ставить себе диагнозы. При подозрении на какое-либо из заболеваний нужно обратиться к врачу и пройти обследования.
Астма
Дополнительные симптомы астмы:
- боль в груди;
- одышка;
- свистящее дыхание;
- усиление кашля после физических нагрузок, вдыхания пыли или аэрозолей, табачного дыма и других раздражителей.
Как и при ГЭРБ, кашель может усиливаться в положении лежа и после некоторых видов пищи, например, чипсов, креветок и сухофруктов.
Как избавиться от кашля после еды
Способ избавления будет зависеть от причины, вызывающей кашель. При астме стоит отказаться от холодных напитков и еды. При склонности к аллергии нужно выявить аллерген. Для этого нужно либо пробовать разные продукты и наблюдать за реакцией организма на них, либо сдать анализы. В дальнейшем потенциально опасную еду стоит исключить из рациона.
Если кашель вызван нездоровым питанием, стоит задуматься о том, чтобы нормализовать рацион. А если причина — рефлюксная болезнь, желательно придерживаться общих рекомендаций:
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есть не спеша и тщательно пережевывать пищу;
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не переедать;
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ужинать не позже чем за 2-3 часа до сна;
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отказаться от курения и алкоголя.
Если кашель вызван ГЭРБ, будет полезно не носить тесную одежду и тугие ремни.
При этом нужно помнить о том, что рефлюксную болезнь нельзя вылечить просто здоровым образом жизни. Поэтому для избавления от кашля после еды и других симптомов этого заболевания придется обратиться к врачу.
Опасен ли кашель после еды
Если кашель появился разово (например, после двойной шаурмы с халапеньо), можно не беспокоиться. Но если кашель длится больше двух недель, лучше обратиться к врачу для выяснения причин.
Игнорировать проблему может быть опасно: есть риск пропустить имеющуюся болезнь. Это может привести не только к усугублению основного заболевания, но и к развитию осложнений.
Например, нелеченая астма может привести к приступам удушья, а ГЭРБ — к эзофагиту (воспалению слизистой пищевода), язвам пищевода и даже раку.
Кстати, если не лечить рефлюксную болезнь, возрастает риск получить еще и астму. Либо может развиться аспирационная пневмония с соответствующими симптомами: мучительным кашлем, повышением температуры тела, общей слабостью.
Осложнениями ГЭРБ со стороны ЖКТ могут стать рубцовое сужение пищевода и даже предраковое состояние — синдром Барретта. В группе риска:
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мужчины;
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люди старше 40-50 лет;
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курильщики;
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люди с ожирением;
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люди, которые более пяти лет страдают от изжоги.
Так что безобидный на первый взгляд кашель может быть очень опасным для здоровья.