Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Статьи
Кашель после еды: при каких заболеваниях бывает и насколько опасен
Здоровье

Сегодня, 10:00

6 мин.

Кашель после еды: что это такое и почему возникает

Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Мария Сальникова
Девушка кашляет
Фото istockphoto.com/brizmaker
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Кашель после еды может быть реакцией на определенную пищу или признаком серьезных проблем. Поговорили с врачами Алексеем Боярко и Михаилом Кутушовым о причинах такого явления и о том, можно ли его вылечить.

Состояния, при которых может возникать кашель после еды

Астма

Астматический кашель в разы усиливается после холодных напитков или пищи. По незнанию его можно перепутать с реакцией на переохлаждение горла. Особенно если астма не диагностирована. В этом случае важно обратить внимание на дополнительные симптомы.

Кашель сопровождается свистящим дыханием, одышкой и чувством стеснения в груди.
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Аллергия

Кашель — одна из реакций на аллерген. Пищевая аллергия возникает на огромное количество продуктов. При склонности к ней пробовать незнакомую или экзотическую еду нужно с большой осторожностью.

Помимо кашля, на аллергию будут указывать зуд во рту, отек губ и языка, крапивница.
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Также признаками аллергии могут быть хрипы и затрудненное дыхание.

Рефлекторная реакция организма

Некоторые продукты сами по себе провоцируют кашель, поскольку раздражают слизистую оболочку глотки и пищевода. Это, в частности:

  • острая пища (с большим количеством перца и других специй);

  • кислая или слишком соленая пища;

  • газированные напитки.

Кашель в таких случаях сухой. Обычно он проходит после обильного питья.
Алексей Боярко
Врач-гастроэнтеролог

Кроме того, провоцировать кашель может алкоголь. Он расслабляет мышцы пищевода и способствует рефлюксу, то есть забросу содержимого желудка обратно в пищевод. Из-за этого раздражается слизистая и возникает кашель.

Как определить болезнь ЖКТ. Как определить у себя болезни ЖКТ: отвечает гастроэнтеролог

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

При этом состоянии нарушена работа верхних отделов пищеварительного тракта. Это приводит к постоянному обратному забросу содержимого желудка в пищевод и область гортаноглотки. Кашель может усиливаться в положении лежа.

Кроме кашля появляется изжога и кислый привкус во рту. Состояние может ухудшаться после переедания, жирной или острой пищи.
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Закуски на столе
Фото istockphoto.com/Tatsiana Volkava

Как понять, что кашель после еды — признак болезни

Кашель после еды может быть признаком двух заболеваний — астмы и ГЭРБ. Впрочем, это достаточно неспецифический симптом, только по нему нельзя судить о наличии или отсутствии заболевания.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Першение, боль или ощущение кома в горле, чувство жжения языка — тоже не специфичные симптомы ГЭРБ.
Алексей Боярко
Врач-гастроэнтеролог

Насторожиться стоит, если есть несколько проявлений болезни. Например, крапивница после куриного мяса или морепродуктов или ощущение удушья.

Дополнительные симптомы ГЭРБ:

  • кашель становится хроническим, при этом откашляться не получается;

  • после плотного ужина либо в положении лежа возникают внезапные приступы кашля с удушьем;

  • появляется осиплость голоса;

  • усиливается слюноотделение;

  • после еды появляется изжога, отрыжка, срыгивание съеденной пищей, особенно при наклоне вниз после еды;

  • отмечается боль за грудиной (иногда ее можно принять за стенокардию);

  • возникает ощущение затрудненного глотания (дисфагия), когда кажется, что еда или напитки «застревают» в области глотки и пищевода.

Иногда могут встречаться стоматологические проявления рефлюксной болезни в виде поражения (эрозии) эмали зубов.
Алексей Боярко
Врач-гастроэнтеролог

Даже при наличии нескольких перечисленных признаков нельзя самостоятельно ставить себе диагнозы. При подозрении на какое-либо из заболеваний нужно обратиться к врачу и пройти обследования.

Консультация гастроэнтеролога
Фото istockphoto.com/peakSTOCK

Астма

Дополнительные симптомы астмы:

  • боль в груди;
  • одышка;
  • свистящее дыхание;
  • усиление кашля после физических нагрузок, вдыхания пыли или аэрозолей, табачного дыма и других раздражителей.

Как и при ГЭРБ, кашель может усиливаться в положении лежа и после некоторых видов пищи, например, чипсов, креветок и сухофруктов.

Как избавиться от кашля после еды

Способ избавления будет зависеть от причины, вызывающей кашель. При астме стоит отказаться от холодных напитков и еды. При склонности к аллергии нужно выявить аллерген. Для этого нужно либо пробовать разные продукты и наблюдать за реакцией организма на них, либо сдать анализы. В дальнейшем потенциально опасную еду стоит исключить из рациона.

Если кашель вызван нездоровым питанием, стоит задуматься о том, чтобы нормализовать рацион. А если причина — рефлюксная болезнь, желательно придерживаться общих рекомендаций:

  • есть не спеша и тщательно пережевывать пищу;

  • не переедать;

  • ужинать не позже чем за 2-3 часа до сна;

  • отказаться от курения и алкоголя.

Если кашель вызван ГЭРБ, будет полезно не носить тесную одежду и тугие ремни.
Алексей Боярко
Врач-гастроэнтеролог

При этом нужно помнить о том, что рефлюксную болезнь нельзя вылечить просто здоровым образом жизни. Поэтому для избавления от кашля после еды и других симптомов этого заболевания придется обратиться к врачу.

Опасен ли кашель после еды

Если кашель появился разово (например, после двойной шаурмы с халапеньо), можно не беспокоиться. Но если кашель длится больше двух недель, лучше обратиться к врачу для выяснения причин.

Игнорировать проблему может быть опасно: есть риск пропустить имеющуюся болезнь. Это может привести не только к усугублению основного заболевания, но и к развитию осложнений.

Например, нелеченая астма может привести к приступам удушья, а ГЭРБ — к эзофагиту (воспалению слизистой пищевода), язвам пищевода и даже раку.
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Кстати, если не лечить рефлюксную болезнь, возрастает риск получить еще и астму. Либо может развиться аспирационная пневмония с соответствующими симптомами: мучительным кашлем, повышением температуры тела, общей слабостью.

Осложнениями ГЭРБ со стороны ЖКТ могут стать рубцовое сужение пищевода и даже предраковое состояние — синдром Барретта. В группе риска:

  • мужчины;

  • люди старше 40-50 лет;

  • курильщики;

  • люди с ожирением;

  • люди, которые более пяти лет страдают от изжоги.

Так что безобидный на первый взгляд кашель может быть очень опасным для здоровья.

Медицина
0
Новости холдинга
Антонов указал на превращение Украины в лабораторию по уничтожению памяти
Ивичу предложили 2 млн евро, Слишковичем восхищаются легенды «Зенита», а клуб готов купить 19-летнего чилийца. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Краснодаром»
Президент Белорусии указал на ненужность доллара и евро во многих странах
Пассажирка умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса

Придумай мем

Последние новости
8 мая 20:45
Ученые выявили триггер, который провоцирует развитие рака почки
8 мая 17:30
Врач рассказал, как справиться с упадком сил во время рабочего дня
8 мая 15:45
Гастроэнтеролог назвала необычную причину одышки и аритмии
8 мая 12:30
Исследование: Женщины живут дольше мужчин, но качество их жизни хуже
7 мая 17:15
Аллерголог перечислила симптомы перекрестной аллергии