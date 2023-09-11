Врачи объяснили, в какой момент формируется алкоголизм

Врачи специально для портала 76.ru рассказали о стадиях алкоголизма: начальной, средней и конечной. По словам экспертов, алкоголизм считается патологией психического характера.

«На начальном этапе не возникает синдрома похмелья, отсутствуют запои. Умеренный период наступает, когда человек теряет контроль над дозой и состоянием, возникают похмелье и первые осложнения. Заключительный этап характеризуется глубокими личностными изменениями, деградацией и социальной дезадаптацией», — говорят специалисты.

Врачи также напомнили, что люди, страдающие алкоголизмом, как правило, отказываются признавать проблему. Рекомендуется обращаться за помощью к специалистам уже при первых признаках.