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Сегодня, 18:35

Врачи объяснили, как избежать заражения глазным клещом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушке наращивают ресницы.
Фото Freepik/freepik

12 июля на медиаплатформе «Пруфы» главный офтальмолог Башкирии Айдар Ямлиханов рассказал о глазных клеща. «Клещи рода Demodex условно-патогенные, часто они присутствуют в небольшом количестве, и мы их просто не замечаем, потому что вред они наносят незначительный. Проблемой клещи становятся, когда снижается местный клеточный иммунитет и паразиты значительно размножаются, их экскременты начинают оказывать токсико-аллергическое воздействие, провоцируя покраснения и шелушение. И это повод обратиться к офтальмологу», — заявил специалист. По его словам диагностика достаточно проста: пациенту выдергивают ресницу, рассматривают ее под микроскопом, где и обнаруживаются паразиты.

Офтальмолог, руководитель отдела диагностики Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Вероника Кийко подтвердила, что личинки клеща живут в волосяных луковицах почти 70% людей, обычно никак себя не проявляя. Однако если появились зуд и раздражение в области век, гнойники и гнойные корочки по линии роста ресниц, отеки и уплотнение в этой области, игнорировать их чревато — заболевание может перейти в хроническую стадию, возникнет блефарит или дерматит. «Основная причина развития демодекоза — ослабление иммунитета (например, после коронавируса и других заболеваний), грязь, пыль, и попадание в область глаз личинок клеща при несоблюдении правил личной гигиены (например, при использовании чужих полотенец, наволочек, лежаков на пляже). В последние годы все чаще обнаруживаем признаки демодекоза у пациенток с наращенными ресницами — идеальным местом для размножения личинок клеща: они селятся у основания крепления волоса и питаются клеем, кожным салом», — пояснила эксперт. Лечение демодекоза медикаментозное, при участии врача-офтальмолога и дерматолога. Важный фактор при этом — строгое соблюдение правил личной гигиены.

Ранее, 6 июля, мы рассказывали, как выбрать капли для глаз.

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Медицина
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