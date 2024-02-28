Врачи назвали 3 неочевидных симптома атеросклероза

Кардиолог, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова и кардиолог высшей категории, липидолог, кандидат медицинских наук Инна Жевагина считают, что есть три нетипичных симптома атеросклероза, на которые следует обратить особое внимание.

По их словам, давящая боль в груди и ощущение нехватки воздуха может говорить о поражении сосудов сердца холестериновыми бляшками.

Если очаг атеросклероза находится в головном мозге, наблюдаются нарушение внимания, памяти и зрения, шаткая походка. А закупорка сосудов в этой области может привести к инсульту.

Также врачи подчеркнули, что при образовании бляшек в сосудах ног, человек начинает испытывать некий дискомфорт при ходьбе.

«Сначала боль, чаще всего это боль в икроножных мышцах, появляется через 500 метров, потом через 200 метров, а затем пациент вынужден делать длительные остановки — боль не проходит по 10-15 минут. Самое опасное последствие закупорки сосудов нижних конечностей — гангрена. Единственным выходом потом будет ампутация», — приводит слова экспертов «Доктор Питер».

Чтобы уберечь организм от атеросклероза, медики рекомендуют следить за уровнем сахара в крови, давлением, есть меньше сахара и жирной пищи, заниматься физической активностью и отказаться от вредных привычек.