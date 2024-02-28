Дерматолог рассказала, как правильно увлажнять кожу в подростковом возрасте

Дерматолог Наталия Жовтан в беседе с «СЭ» подчеркнула, что в подростковом возрасте усиливается работа сальных желез, поэтому увлажняющие косметические средства не должны быть комедогенными, закупоривать поры и провоцировать воспаление.

«Хорошо подойдут гели, легкие кремы или эмульсии с содержанием гиалуроновой кислоты или ниацинамида», — объяснила эксперт.

Также специалист порекомендовала очищать кожу от излишков себума и загрязнений мягкими средствами (без содержания спирта) два раза в день, уделяя особое внимание проблемным областям, а также применять средства с высоким SPF для защиты от солнечных лучей.