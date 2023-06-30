Врач рассказала, какие факторы могут усилить токсикоз

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», какие факторы могут усилить токсикоз у беременных. «Токсикоз — особая форма отравления организма. В женском организме клетки эмбриона с наполовину чужеродными «папиными» генами вызывают настоящую гормональную бурю, которая меняет самочувствие будущей мамы не в лучшую сторону», — пояснила специалист. Кроме того, интоксикацию вызывают продукты жизнедеятельности развивающегося плода. Организм женщины реагирует на все это классическими симптомами отравления: тошнотой, рвотой, слабостью, общим недомоганием.

Усилить токсикоз, по словам Марии Филатовой, может многоплодная беременность — вероятность таких проявлений у женщин с двойней, выше, чем у ожидающих одного ребенка. Также осложнения чаще возникают у женщин после 30-35 лет. «Особенно это опасно при первой беременности. Специалисты отмечают, что токсикоз переносится тем легче, чем моложе мама», — резюмировала врач.

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