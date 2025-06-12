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Врач рассказал, как оказать первую помощь при укусе клеща
Здоровье

12 июня 2025, 15:45

2 мин.

Врач рассказал, как оказать первую помощь при укусе клеща

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка на прогулке в лесу
Фото Anna Tretiak, iStock

В последнее время случаев укусов клещей по стране становится все больше. В Новосибирской области зафиксировано две смерти от клещевых инфекций. В связи с этим важно знать, как правильно оказать первую помощь при укусе клеща. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров эксклюзивно для «СЭ» поделился рекомендациями, которые помогут минимизировать риски от укуса клеща.

«При укусе клеща в первую очередь необходимо не паниковать и не предпринимать резких действий. Важно внимательно осмотреть место укуса и определить, остался ли клещ в коже. Если клещ виден, его нужно аккуратно удалить с помощью пинцета или специального инструмента, стараясь зацепить как можно ближе к коже. Нужно тянуть клеща медленно и равномерно, избегая резких движений, чтобы не оторвать его голову», — объяснил врач.

После успешного удаления клеща рану следует обработать антисептиком для минимизации риска развития инфекции. Также врач советует поместить удаленного клеща в герметичный контейнер, чтобы отвезти его на анализ. Важно определить, не является ли он переносчиком заболеваний, таких как болезнь Лайма.

«Если вы боитесь или не можете самостоятельно извлечь клеща, отправляйтесь в ближайший травмпункт, где вам окажут медицинскую помощь», — отметил медик.

Кроме того, после укуса клеща Сахаров посоветовал наблюдать за состоянием в течение нескольких следующих недель. Если возникли такие симптомы, как высокая температура, сыпь, усталость или головные боли, необходимо немедленно обратиться к врачу. Ведь своевременное обращение за медицинской помощью может предотвратить серьезные последствия.

«На природе используйте репелленты, носите закрытую одежду и проверяйте тело на наличие клещей после прогулок. Знание простых правил первой помощи и профилактики поможет сохранить здоровье и избежать возможных осложнений», — сказал эксперт.

Он также посоветовал проверять питомцев после прогулки. Домашние животные могут принести клещей в дом, которые перейдут на человека.

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